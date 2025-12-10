Theo bản án sơ thẩm, từ đầu năm 2018 đến tháng 8/2023, để có tiền đầu tư, chi tiêu cá nhân và trả nợ, Doãn Tiến Kiên (SN 1992, ở Hà Nội) đã mạo danh cán bộ ngân hàng, cán bộ công an, làm giả giấy tờ gồm 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 Căn cước công dân và 1 Giấy chứng minh Công an nhân dân mang tên Đỗ Trần Nhật Trung, chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng của 8 bị hại.

Với hành vi trên, tòa án sơ thẩm xử phạt Kiên mức án 19 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm 6 tháng tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Sau phiên tòa sơ thẩm, người bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với Kiên. Ngày 9/12, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo.

Những người nhẹ dạ

Một trong những nạn nhân của Kiên là ông Nguyễn Xuân T. Năm 2019, khi quen ông T., Kiên tự giới thiệu là cán bộ Bộ Công an. Ông T. vài lần đến nhà Kiên và thấy hai bộ quân phục công an treo trong phòng, nên phần nào tin tưởng bị cáo.

Tháng 10/2019, khi biết con trai ông T. (đã chết do tự tử vì bệnh trầm cảm vào ngày 16/11/2022) bị công an TP Hải Dương (cũ) bắt vì tội Cướp tài sản, Kiên nói dối ông T. rằng mình có mối quan hệ, có thể giúp con trai ông không bị khởi tố.

Bị cáo yêu cầu ông T. chuyển 800 triệu đồng cho mình nhằm "chạy" giám định mắc bệnh tâm thần cho con, để không bị xem xét xử lý hình sự.

Sau khi nhận tiền, Kiên nhiều lần yêu cầu ông T. chuyển thêm tiền với lý do lo việc chữa bệnh bắt buộc cho con ông T. và đưa con ông sang Singapore để điều trị tâm thần... Bản án sơ thẩm xác định, sau khi nhận hơn 2,8 tỷ đồng từ người đàn ông nhẹ dạ, bị cáo đã chiếm đoạt và chi tiêu cá nhân hết.

Một người bị hại khác là chị Nguyễn Thị T. cũng bị Kiên lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ. Đầu năm 2018, chị T. nhờ Kiên tìm giúp khách mua căn hộ ở phường Mỹ Đình 2, Hà Nội. Chị T. đưa cho bị cáo bản photo Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ và gửi chìa khóa cho bảo vệ tòa nhà, dặn khi nào Kiên có khách xem nhà thì tự liên hệ bảo vệ để lấy chìa khóa và dẫn khách vào xem.

Kiên đã tự ý đánh thêm 1 chìa khóa căn hộ và trả lại chìa khóa gốc cho bảo vệ tòa nhà. Khoảng tháng 10/2018, Kiên giới thiệu với bà Đ. mình là cán bộ ngân hàng TPBank, đang cần bán căn hộ là tài sản thế chấp ngân hàng với giá hơn 2 tỷ đồng.

Do có sẵn chìa khóa nhà nên Kiên đưa bà Đ. đến xem căn hộ, đồng thời đưa ra thông tin gian dối rằng - ngân hàng TPBank có liên kết với ngân hàng VIB trong việc phát mại tài sản là căn hộ trên và bà Đ. cần mở sổ tiết kiệm số tiền hơn 2 tỷ đồng tại VIB để “chứng minh tài chính” thì mới mua được nhà.

Ngày 2/8/2019, Kiên đưa bà Đ. đến ngân hàng và yêu cầu bà nộp hơn 2 tỷ đồng để bị cáo giúp làm thủ tục “chứng minh tài chính”. Khi bà Đ. đưa cho Kiên hơn 2 tỷ đồng, bị cáo nộp số tiền trên để mở sổ tiết kiệm cho bà Đ. Ngay sau đó, Kiên làm thủ tục rút toàn bộ số tiền từ sổ tiết kiệm của bà Đ. ra và chuyển vào tài khoản của mình, dùng chi tiêu cá nhân hết.

Sau nhiều lần bị bà Đ. yêu cầu hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng căn hộ, Kiên đã làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với căn hộ trên cho bà Đ. để người bị hại yên tâm. Khi phát hiện giấy tờ trên là giả, bà Đ. đã tố giác Doãn Tiến Kiên đến cơ quan điều tra để làm rõ.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, hình phạt mà tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đối với bị cáo là phù hợp nên quyết định bác kháng cáo.