Chiều nay (23/10), liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ ngày hôm nay.

Theo đó, so với kỳ điều hành liền trước, giá xăng RON 95 mức 3 (loại phổ biến trên thị trường) hôm nay được điều chỉnh giảm 177 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.726 đồng/lít.

Giá xăng được điều chỉnh giảm. Ảnh: Nam Khánh

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 hạ 176 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.050 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giảm 538 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán không cao hơn 17.885 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu hỏa không cao hơn 18.115 đồng/lít, giảm 291 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Còn giá dầu mazut không cao hơn 14.098 đồng/kg, hạ 273 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Như vậy, giá xăng trong nước đã đảo chiều đi xuống sau khi tăng vào tuần trước.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 16/10), giá xăng được điều chỉnh tăng từ 88-174 đồng/lít.

Trái lại, giá dầu diesel được điều chỉnh hạ 181 đồng/lít. Còn giá dầu hỏa giảm 28 đồng/lít.

Cũng giống như các kỳ điều hành trước, tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.