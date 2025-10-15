Giá dầu thế giới tuần trước biến động mạnh do chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn; Israel và phong trào Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza; Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc...

Tính chung cả tuần qua, giá dầu Brent giảm 1,8 USD/thùng, giá dầu WTI giảm 1,98 USD/thùng.

Đến phiên giao dịch đầu tuần này (13/10), giá dầu thế giới tăng trở lại nhờ nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Trong phiên này, giá của 2 loại dầu Brent và dầu WTI đều tăng khoảng 1%.

Trước đó, cả hai loại dầu chuẩn này đều giảm khoảng 4% trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước (10/10), xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa hủy cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và áp thuế mới ở mức cao đối với hàng nhập khẩu từ nước này.

Giá dầu thế giới đảo chiều giảm sâu trong phiên giao dịch 14/10, khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo về nguy cơ dư cung lớn vào năm 2026, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (15/10), giá dầu thế giới duy trì trong sắc đỏ. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 6h57' ngày 15/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 62,39 USD/thùng, giảm 1,47%. Còn giá dầu WTI ở mức 58,69 USD/thùng, giảm 0,02% so với phiên liền trước.

Giá xăng ngày mai có khả năng đảo chiều đi lên. Ảnh: Nam Khánh

Tại thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào ngày mai (16/10).

Dựa theo diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp xăng dầu nhận định giá xăng, dầu trong nước vào ngày mai có thể được điều chỉnh trái chiều.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước ngày mai có thể tăng từ 40-140 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel có khả năng được điều chỉnh giảm khoảng 220-270 đồng/lít.

Trường hợp cơ quan điều hành chi sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu thì giá xăng có thể được giữ nguyên.

Nếu đúng như dự báo thì giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ đảo chiều đi lên sau khi được điều chỉnh giảm vào tuần trước.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 9/10), giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 480 đồng/lít, giá bán lẻ về mức 19.720 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 cũng giảm 490 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.130 đồng/lít.

Giá dầu diesel cũng được điều chỉnh giảm 430 đồng/lít, giá bán là 18.600 đồng mỗi lít.