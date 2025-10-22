Trên thị trường thế giới, giá dầu tuần trước đã giảm gần 3%, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp đi xuống.

Giới phân tích cho rằng, nguyên nhân chính khiến giá dầu thế giới tuần qua giảm mạnh là do tồn kho Mỹ tăng mạnh, IEA dự báo dư cung toàn cầu và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đến phiên giao dịch đầu tuần này (20/10), giá dầu thế giới giảm gần 1%, xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5, khi thị trường ngày càng lo ngại tình trạng dư cung toàn cầu giữa bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc lại leo thang.

Giá dầu thế giới đảo chiều tăng trong phiên giao dịch 21/10, khi giới đầu tư đánh giá lại nguy cơ dư cung và chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc, hai nền kinh tế tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (22/10), giá dầu thế giới duy trì trong sắc xanh. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 7h57' ngày 22/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 61,53 USD/thùng, tăng 0,34%. Còn giá dầu WTI ở mức 57,82 USD/thùng, tăng 0,52% so với phiên liền trước.

Giá xăng ngày mai có khả năng đảo chiều đi xuống. Ảnh: Nam Khánh

Ở thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào ngày mai (23/10).

Dựa theo diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp xăng dầu dự đoán giá xăng, dầu trong nước vào ngày mai có thể được điều chỉnh giảm.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước ngày mai có thể giảm từ 260-290 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel có khả năng được điều chỉnh giảm mạnh hơn, khoảng 850 đồng/lít.

Trường hợp cơ quan điều hành sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu thì giá xăng có thể giảm nhiều hơn.

Nếu đúng như dự báo thì giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ đảo chiều đi xuống sau khi được điều chỉnh tăng vào tuần trước.

Trong kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 16/10), giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 174 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.903 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 tăng 88 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.226 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giảm 181 đồng/lít, giá bán không cao hơn 18.423 đồng/lít. Giá dầu hỏa không cao hơn 18.406 đồng/lít, giảm 28 đồng/lít.