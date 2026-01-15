Chiều nay (15/1), liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày hôm nay.

Theo đó, giá xăng RON95-III được điều chỉnh tăng 152 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.712 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON92 tăng 143 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.376 đồng/lít.

Giá xăng đảo chiều tăng. Ảnh: Nam Khánh

Giá dầu diesel 0.05S tăng 226 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.287 đồng/lít.

Giá dầu hỏa không cao hơn 17.697 đồng/lít, tức được điều chỉnh tăng 138 đồng/lít so với mức hiện hành.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 13.401 đồng/kg, giảm 2 đồng/kg so với mức hiện hành.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 8/1), giá xăng được điều chỉnh giảm từ 205-357 đồng/lít.

Trong khi giá dầu diesel được điều chỉnh hạ 194 đồng/lít, giá dầu hỏa giảm 135 đồng/lít.

Trái lại, giá dầu mazut 180CST 3.5S được điều chỉnh tăng 58 đồng/kg.

Liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu ở kỳ điều hành hôm nay.