Chiều nay (31/12), liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ ngày hôm nay.

Theo đó, giá xăng RON95-III giảm 89 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.917 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.438 đồng/lít, giảm 278 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá xăng tiếp đà đi xuống. Ảnh: Nam Khánh

Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S giảm 2 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.255 đồng/lít.

Giá dầu hỏa không cao hơn 17.694 đồng/lít, tức được điều chỉnh giảm 15 đồng/lít so với mức hiện hành.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 13.345 đồng/kg, giảm 37 đồng/kg so với mức hiện hành.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 25/12), giá xăng được điều chỉnh giảm từ 523-614 đồng/lít.

Giá dầu diesel được điều chỉnh hạ 219 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 228 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu mazut 180CST 3.5S lại được điều chỉnh tăng 222 đồng/kg.

Liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay.