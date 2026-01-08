Liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu vào chiều nay (8/1).

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày hôm nay.

Cụ thể, giá xăng RON95-III giảm 357 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.560 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON92 giảm 205 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.233 đồng/lít.

Giá xăng tiếp đà giảm. Ảnh: Nam Khánh

Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S giảm 194 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.061 đồng/lít.

Giá dầu hỏa không cao hơn 17.559 đồng/lít, tức được điều chỉnh giảm đồng/lít so với mức hiện hành.

Ở chiều ngược lại, giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 13.403 đồng/kg, tăng 58 đồng/kg so với mức hiện hành.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 31/12/2025), giá xăng được điều chỉnh giảm từ 89-278 đồng/lít.

Giá dầu diesel được điều chỉnh hạ 2 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 15 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S được điều chỉnh giảm 37 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.