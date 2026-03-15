18 tuyến xe khách và 1.700 taxi tại TPHCM tăng giá vé

Theo cập nhật từ Sở Xây dựng TPHCM, tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông đã tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu, khiến giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng liên tiếp trong các ngày 5, 7 và 10/3/2026.

Trước tình hình trên, hoạt động vận tải trên địa bàn đã có những điều chỉnh về giá vé.

18 đơn vị vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh, liên tỉnh trên địa bàn TPHCM thông báo tăng giá vé. Taxi Vinasun cũng đã điều chỉnh tăng giá cước.

Bộ Công Thương tính phương án hạ nhiệt giá xăng dầu

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa thông tin việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để giảm tác động tăng giá và ổn định thị trường. Theo đó, trường hợp giá xăng dầu thế giới vẫn tăng mạnh, Quỹ Bình ổn hơn 5.600 tỷ được sử dụng hết, cơ quan quản lý sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét việc ứng trước nguồn kinh phí dự phòng để bình ổn giá mặt hàng này.

Liên quan đến điều chỉnh giá xăng dầu, Bộ Công Thương đã giải thích rõ vì sao ở kỳ điều hành đêm 12/3 giá một mặt hàng xăng dầu vẫn tăng bất chấp xả mạnh Quỹ Bình ổn với mức chi 4.000-5.000 đồng/lít (kg).

Trước bối cảnh giá xăng dầu biến động mạnh, cơ quan chức năng của Bộ Công Thương vừa yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối đảm bảo nguồn cung cho hệ thống phân phối xăng dầu.

Bộ Công Thương đề xuất trao quyền tự quyết định giá xăng dầu cho các doanh nghiệp. Các bộ, ngành sẽ chỉ kiểm tra và hậu kiểm.

Tại dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu lần 7, Bộ Công Thương đã nêu rõ công thức giá bán xăng dầu. Theo đó, giá bán xăng dầu bao gồm: giá mua xăng dầu, chi phí tạo nguồn, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận và các loại thuế.

Bộ Công Thương đề xuất doanh nghiệp xăng dầu được công bố, điều chỉnh giá bán lẻ trong hệ thống phân phối. Bộ cũng định hướng bình ổn giá xăng dầu khi giá bán lẻ tăng từ 20% trong 1 tháng.

Mỗi lít xăng bán ra thị trường hiện nay đang chịu gần 30% thuế và chi phí. Trong đó, thuế tiêu thụ đặc biệt có thuế suất cao nhất, lên tới 10%.

Giá xăng dầu tăng phi mã, người dân ở nhiều nơi gặp khó khi đi mua mặt hàng này. Bởi nhiều cửa hàng đang bán giới hạn, xe máy được mua 50.000 đồng/lượt, ô tô được mua 300.000-500.000 đồng/lượt.

Trước tình trạng giá xăng dầu đắt đỏ, Bộ Công Thương muốn người dân có thể cân nhắc dùng xe điện, xe hybrid. Cùng với đó, khuyến khích các doanh nghiệp cho người lao động làm việc từ xa nhằm tiết kiệm xăng dầu.

Theo đại diện Sở Công Thương TPHCM, giá xăng RON95 của Việt Nam vẫn đang thấp hơn nếu so với sản phẩm tương đương của các nước trong khu vực như Singapore, Lào, Thái Lan.

Chính thức giảm thuế nhập khẩu hàng loạt mặt hàng xăng, dầu về 0%

Ngày 9/3, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2026 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Theo đó, nhiều mặt hàng xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu được giảm thuế suất nhập khẩu về 0% nhằm hỗ trợ nguồn cung và ổn định thị trường năng lượng.

Trước đó, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu xuống 0% nhằm đa dạng nguồn cung và ổn định thị trường trong nước.

Hàng loạt quán phở, bún tại Hà Nội tăng giá, đắt thêm 3.000-5.000 đồng

Nhiều quán ăn bình dân tại Hà Nội như phở, bún riêu, miến đồng loạt điều chỉnh giá bán thêm 3.000-5.000 đồng/bát do chi phí nguyên liệu, điện, gas và nhân công tăng trong thời gian gần đây.

Trước việc nhiều quán ăn điều chỉnh giá, phần lớn thực khách cho biết họ có thể chấp nhận mức tăng nhỏ nếu chất lượng món ăn vẫn được đảm bảo.

Ông Trần Khánh Minh Sơn, chuyên gia trong lĩnh vực F&B, cho rằng ngành dịch vụ ăn uống bình dân có đặc điểm là phụ thuộc nhiều vào giá nguyên liệu thực phẩm. Khi giá các mặt hàng này tăng, chi phí vận hành của quán ăn cũng tăng theo.

Xăng dầu tăng chóng mặt, dân buôn online đồng loạt “xin thêm 5.000 đồng/đơn”

Xăng dầu tăng giá phi mã. Ngay lập tức các cửa hàng thông báo điều chỉnh phí giao hàng tăng thêm 5.000 đồng/đơn. Giá cước vận chuyển, giá hàng hoá cũng đồng loạt tăng theo.

Giám đốc một doanh nghiệp bán lẻ hàng hoá thừa nhận, giá hàng hoá thường được thực hiện theo cam kết hợp đồng đã ký với doanh nghiệp sản xuất. Tuy nhiên, trong trường hợp giá xăng dầu tăng mạnh từ 29-80% chỉ trong một thời gian ngắn, chắc chắn các mặt hàng sẽ được điều chỉnh tăng theo. Còn tăng ở mức nào vẫn cần sự tính toán để hài hoà lợi ích giữa các doanh nghiệp, đồng thời tránh "cú sốc" giá cho người tiêu dùng.

Giá gas hạ nhiệt sau 3 lần tăng liên tiếp từ đầu tháng

Sau 3 lần tăng liên tiếp từ đầu tháng 3, giá gas tại một số doanh nghiệp được điều chỉnh giảm 1.500 đồng/kg, tương đương hạ 18.000 đồng đối với bình 12kg.

Theo các doanh nghiệp kinh doanh gas, giá mặt hàng này được điều chỉnh giảm trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước điều chỉnh hạ, kéo theo một số chi phí liên quan giảm theo. Song nguồn cung LPG vẫn còn gián đoạn và hạn chế trong thời gian gần đây.

Giá cơm sầu riêng gần 600.000 đồng/kg, nhiều cửa hàng chỉ bán Ri6

Giá sầu riêng nội địa ở mức cao khi nguồn cung hạn chế. Đáng chú ý, cơm sầu riêng tại một số siêu thị chạm mốc gần 600.000 đồng/kg. Nhiều cửa hàng cho biết họ chỉ nhập bán sầu riêng Ri6, còn sầu riêng Thái Monthong gần như không nhập do giá quá cao.

Dự báo về xu hướng sắp tới, giới kinh doanh cho rằng mặt bằng giá sầu riêng sẽ vẫn neo cao cho đến khi bước vào chính vụ (khoảng tháng 4 đến tháng 5). Khi đó, nguồn cung dồi dào từ các vùng trồng và sự nhập cuộc của sầu riêng Thái Lan có thể khiến giá sầu riêng nội địa giảm khoảng 30-40% so với hiện tại.