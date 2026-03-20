Xả quỹ bình ổn, giá xăng dầu vẫn cao kỷ lục

Trong thông cáo phát đi đêm 19/3, Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 12/3 đến 19/3 chịu tác động từ nhiều yếu tố liên quan đến địa chính trị. Đáng chú ý, xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục leo thang; các cơ sở năng lượng lớn của Iran bị tấn công và nước này tuyên bố đáp trả, nhằm vào nhiều mục tiêu năng lượng tại Trung Đông; Iran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz; xung đột Nga – Ukraine vẫn kéo dài...

Những yếu tố trên khiến giá xăng dầu thế giới biến động liên tục theo từng mặt hàng với xu hướng tăng là chủ đạo. Đặc biệt, trong những ngày gần đây, giá dầu thô đã vượt mốc 100 USD/thùng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 12/3 và kỳ điều hành ngày 19/3 đồng loạt tăng mạnh. Cụ thể, xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 tăng 20,31 USD/thùng (+17,40%), lên 137,07 USD/thùng; xăng RON95 tăng 21,22 USD/thùng (+16,43%), lên 150,39 USD/thùng; dầu hỏa cũng vọt lên ngưỡng 202,56 USD/thùng, tăng gần 45,29 USD/thùng (+28,8%); dầu diesel tăng 30,44 USD/thùng (+18,61%), lên gần 194 USD/thùng; dầu mazut tăng 88,192 USD/tấn(+13,14%), vọt lên 759,12 USD/tấn.

Trên cơ sở diễn biến giá xăng dầu thành phẩm thế giới thời gian gần đây và nguyên tắc điều hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đêm 19/3, liên Bộ Công Thương và Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức từ 3.000đồng/lít/kg đối với xăng sinh học và xăng không chì, dầu hoả và dầu mazut; chi 4.000 đồng/lít với dầu diesel.

Sau khi chi quỹ bình ổn giá, từ 23h ngày 19/3, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 27.177 đồng/lít, tăng 4.673 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

Xăng RON95-III không cao hơn 30.690 đồng/lít, tăng 5.115 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 33.420 đồng/lít, tăng 6.395 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

Dầu hỏa không cao hơn 35.926 đồng/lít, tăng 8.994 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 22.189 đồng/kg, tăng 3.528 đồng/kg so với kỳ điều hành trước.

Đáng chú ý, kể từ đầu tháng 3 đến nay, đây đã là kỳ điều hành giá xăng dầu lần thứ 8 và là kỳ thứ 6 liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định chi sử dụng quỹ bình ổn giá mặt hàng này.

Bộ Công Thương nhấn mạnh, nếu không chi quỹ bình ổn ở kỳ điều hành 19/3, giá xăng E5RON92 sẽ tăng lên mức 30.177 đồng/lít; xăng RON95-III ở mức 33.690 đồng/lít; dầu diesel 0.05S là 37.420 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 38.926 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S có giá 25.189 đồng/kg.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu chỉ còn 2.600 tỷ đồng

Để ứng phó với biến động của giá xăng dầu trong bối cảnh xung đột quân sự tại Trung Đông vẫn leo thang, trong những kỳ điều chỉnh xăng dầu gần đây, liên Bộ Công Thương - Tài chính triển khai công tác điều hành giá, bình ổn giá xăng dầu theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Nghị quyết số 36. Việc điều hành giá linh hoạt, kết hợp sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã góp phần giảm bớt mức tăng của giá nhiên liệu trong nước, qua đó hỗ trợ ổn định đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu 5.617 tỷ đồng (tính đến hết ngày 30/9/2025) được “kích hoạt” sử dụng trong 5 kỳ điều hành (10, 11, 12, 13 và 14/3) liên tiếp. Mức chi ở mỗi kỳ được áp dụng là 4.000 đồng/lít/kg với xăng các loại, dầu hoả và dầu mazut; riêng dầu diesel có mức chi 5.000 đồng/lít.

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tính đến ngày 19/3 chỉ còn 2.600 tỷ đồng.

Ở kỳ điều hành ngày 19/3, liên bộ quyết định giảm dần mức chi sử dụng quỹ bình ổn giá xuống còn 3.000-4.000 đồng/lít/kg tuỳ mặt hàng, nhằm bảo đảm duy trì số dư quỹ để tiếp tục sử dụng cho việc bình ổn giá xăng dầu tại các kỳ điều hành tiếp theo

Bộ Công Thương cho biết, sau khi chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ kỳ điều hành ngày 10/3 đến nay, số dư quỹ chỉ còn khoảng 2.600 tỷ đồng.

Việc chi quỹ bình ổn ngay lập tức kiềm hãm được đà tăng phi mã của giá xăng dầu. Song, lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) lưu ý, với mức chi sử dụng 4.000 đồng/lít áp dụng cho xăng và 5.000 đồng/lít áp dụng cho dầu, quỹ này chỉ có thể hỗ trợ bình ổn giá trong khoảng 15 ngày.

Theo đó, mối lo xăng dầu tăng giá sốc trong thời gian tới xuất hiện, bởi quỹ bình ổn hơn 5.600 tỷ đồng sắp cạn.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng các phương án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trong đó có khả năng ứng trước hoặc bố trí nguồn dự phòng trong trường hợp giá xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Đồng thời, hai bộ cũng đang nghiên cứu đề xuất Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu nhằm bổ sung thêm công cụ tài khóa để bình ổn thị trường.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Dầu khí, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, công tác điều hành thị trường xăng dầu đang được triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ với ba nguyên tắc xuyên suốt.

Thứ nhất, bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước, giữ vững an ninh năng lượng quốc gia. Thứ hai, điều hành giá bám sát diễn biến thị trường thế giới, có kiểm soát và can thiệp linh hoạt thông qua các công cụ như thuế, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Thứ ba, hạn chế các cú sốc về giá, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng, qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Trên cơ sở các nguyên tắc này và bám sát diễn biến chiến sự, Bộ Công Thương đã xây dựng hai kịch bản điều hành: Kịch bản thứ nhất áp dụng trong trường hợp xung đột kéo dài khoảng 4 tuần (đến hết tháng 3). Kịch bản thứ hai tính đến khả năng chiến sự kéo dài trên 4 tuần.

Với mỗi kịch bản, Bộ đều chuẩn bị các phương án cụ thể về nguồn cung, nhu cầu và điều hành giá để chủ động ứng phó. Theo tính toán, nguồn cung xăng dầu hiện nay đã được các thương nhân đầu mối chuẩn bị, cơ bản có thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước đến hết tháng 3 và sang tháng 4, ông Tuấn thông tin.