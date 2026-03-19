Hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính ra thông báo về giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 23 giờ ngày hôm nay.

- Xăng E5RON92 không cao hơn 27.177 đồng/lít, tăng 3.673 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

- Xăng RON95-III không cao hơn 30.690 đồng/lít, tăng 4.115 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

- Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 33.420 đồng/lít, tăng 5.395 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

- Dầu hỏa không cao hơn 35.926 đồng/lít, tăng 7.994 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

- Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 22.189 đồng/kg, tăng 2.528 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

Giá xăng được điều chỉnh tăng. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu. Đây là kỳ điều hành thứ 6 liên tiếp cơ quan điều hành chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tại văn bản hỏa tốc số 1825/BCT-TTTN ngày 19/3/2026 về điều hành kinh doanh xăng dầu gửi các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức từ 3.000 – 4.000 đồng mỗi lít (kg), tùy từng mặt hàng. Quyết định này được đưa ra trên cơ sở diễn biến giá xăng dầu thành phẩm thế giới thời gian gần đây và nguyên tắc điều hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Trong đó, mức chi đối với xăng sinh học và xăng không chì là 3.000 đồng/lít; dầu điêzen 4.000 đồng/lít; dầu hỏa 4.000 đồng/lít và dầu madút 3.000 đồng/kg.

Trước sự tăng nhanh của giá dầu thô và giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường quốc tế, mới đây, chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ cho ý kiến về các giải pháp bảo đảm cung ứng và bình ổn giá xăng dầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xem xét bố trí ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu.

Để ổn định giá xăng dầu, tránh tác động lớn đến kinh tế vĩ mô, gần đây, liên bộ Công Thương - Tài chính đã linh hoạt sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu nhằm góp phần ổn định thị trường.

Trước đó, trong 2 phiên điều hành liên tiếp 13-14/3, liên bộ Công Thương - Tài chính cũng chi sử dụng Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, trong 2 phiên này, xăng RON 95-III, xăng E5 RON92, dầu hỏa và mazut cùng có mức chi quỹ là 4.000 đồng mỗi lít/kg. Còn dầu diesel được chi quỹ là 5.000 đồng một lít.

Ở 2 phiên điều hành 13-14/3, liên bộ Công Thương - Tài chính đều quyết định giữ nguyên giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu như phiên điều hành ngày 12/3.