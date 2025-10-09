Chiều nay (9/10), liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay.

Theo đó, so với cách đây 7 ngày, giá xăng RON 95 mức 3 (loại phổ biến trên thị trường) hôm nay được điều chỉnh giảm 480 đồng/lít, giá bán là 19.720 đồng/lít.

Giá xăng đi xuống. Ảnh: Nam Khánh

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 giảm 490 đồng/lít, giá bán 19.130 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S là 18.600 đồng/lít, giảm 430 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Như vậy, giá xăng trong nước đã đảo chiều đi xuống sau khi tăng vào tuần trước.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 2/10), giá xăng được điều chỉnh tăng từ 10-40 đồng/lít. Giá dầu diesel cũng tăng 380 đồng/lít.

Dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây quỹ này không được sử dụng. Số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu tính đến hết quý II là hơn 5.614 tỷ đồng.