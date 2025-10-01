Giá dầu thế giới tuần qua tăng mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Nga, Iraq, Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn do Ukraine gia tăng tấn công vào hạ tầng năng lượng của Nga; tín hiệu phục hồi kinh tế từ Mỹ và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất.

Tính chung trong tuần qua, giá dầu WTI tăng 4,85% còn giá dầu Brent tăng 5,2% so với tuần trước đó.

Tuy nhiên, đến phiên giao dịch đầu tuần này (29/9), giá dầu thế giới giảm hơn 3%, khi thị trường phản ứng trước thông tin OPEC+ dự kiến tiếp tục tăng sản lượng khai thác dầu vào tháng 11 cộng với việc Iraq nối lại hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực Kurdistan của nước này sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm hơn 1% trong phiên giao dịch 30/9, trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại về khả năng dư cung khi OPEC+ được cho là sẽ đẩy mạnh tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11.

Giá xăng ngày mai có thể tăng. Ảnh: Nam Khánh

Đầu phiên giao dịch hôm nay (1/10), giá dầu thế giới ở thế trái chiều. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 7h10' ngày 1/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 67,02 USD/thùng, giảm 1,4%. Còn giá dầu WTI ở mức 62,49 USD/thùng, tăng 0,19% so với phiên liền trước.

Tại thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào ngày mai (2/10).

Dựa theo diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp xăng dầu nhận định giá xăng dầu trong nước vào ngày mai có thể đồng loạt tăng.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước ngày mai có thể tăng từ 120-220 đồng/lít.

Còn giá dầu diesel có khả năng được điều chỉnh tăng khoảng 320-470 đồng/lít.

Trường hợp cơ quan điều hành sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu thì giá xăng, dầu có thể tăng ít hơn.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ đảo chiều đi lên sau khi được điều chỉnh giảm vào tuần trước.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 25/9), giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 443 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.165 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 cũng hạ 368 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.618 đồng/lít.

Giá dầu diesel cũng được điều chỉnh giảm 47 đồng/lít, giá bán lẻ là 18.658 đồng mỗi lít.