Liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu vào chiều nay (25/9).

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay.

Cụ thể, so với kỳ điều hành liền trước, giá xăng RON 95 mức 3 (loại phổ biến trên thị trường) hôm nay được điều chỉnh giảm 443 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.165 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 giảm 368 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.618 đồng/lít.

Giá xăng quay đầu giảm. Ảnh: Nguyễn Huế

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.658 đồng/lít, giảm 47 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Trong khi đó, giá dầu hỏa tăng 84 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán 18.628 không cao hơn đồng/lít. Giá dầu madút 180CST 3.5S: tăng 79 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán không cao hơn 15.209 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng trong nước đã đảo chiều đi xuống sau khi tăng vào tuần trước.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 18/9), giá xăng được điều chỉnh tăng 208-230 đồng/lít. Giá dầu diesel cũng tăng 62 đồng/lít.

Cũng giống như các kỳ điều hành trước, tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không trích và cũng không chi sử dụng từ quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu.

Dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành quỹ này không được sử dụng. Số dư quỹ tính đến hết quý I năm nay là hơn 6.079 tỷ đồng.