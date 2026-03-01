Đêm ngày 13/3, liên bộ Công Thương - Tài chính đã ra thông báo giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu như phiên điều hành ngày 12/3.

Giá xăng được giữ nguyên. Ảnh: Nam Khánh

Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 22.504 đồng/lít.

Xăng RON95-III không cao hơn 25.575 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 27.025 đồng/lít.

Dầu hỏa không cao hơn 26.932 đồng/lít.

Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 18.661 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, xăng RON 95-III, xăng E5 RON92, dầu hỏa và mazut cùng có mức chi quỹ là 4.000 đồng mỗi lít/kg. Còn dầu diesel được chi quỹ là 5.000 đồng một lít.

