Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 16h ngày 21/4.

Theo đó, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 giảm 658 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.934 đồng/lít.

Giá xăng RON95-III giảm 719 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.042 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm tới 3.185 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.856 đồng/lít.

Giá dầu mazut giảm 701 đồng/kg, giá bán không cao hơn 19.631 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đồng thời trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học là 200 đồng/lít, xăng không chì 400 đồng/lít, dầu diesel 600 đồng/lít, dầu mazut 600 đồng/kg.

Giá xăng dầu giảm tiếp. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (áp dụng từ 0h ngày 16/4), giá dầu diesel và dầu mazut tiếp tục được điều chỉnh giảm mạnh.

Trong đó, giá dầu diesel giảm 1.928 đồng/lít, giá bán không quá 31.041 đồng/lít.

Giá dầu mazut giảm hơn 2.281 đồng/kg, giá bán không quá 20.332 đồng/kg.

Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam ở mức trung bình và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên quan đến thị trường xăng dầu, ngày 12/4, Quốc hội ban hành Nghị quyết 19 (có hiệu lực từ 0h ngày 16/4 đến hết ngày 30/6) về một số chính sách thuế với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.

Xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Bên cạnh đó, các công cụ điều hành thị trường sẽ được sử dụng đồng bộ. Quỹ bình ổn giá xăng dầu sẽ được vận hành linh hoạt, có thể điều chỉnh biên độ tăng, giảm trong ngắn hạn để hạn chế tác động của biến động giá thế giới.

Về nguồn cung, Bộ Công Thương cho hay sẽ chỉ đạo các nhà máy lọc dầu trong nước (gồm Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn và Nhà máy Lọc dầu Bình Sơn) vận hành tối đa công suất, duy trì sản lượng ở mức cao nhất có thể nhằm bảo đảm nguồn cung cho thị trường nội địa.