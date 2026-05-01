Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 30/4 tăng lên mức cao nhất trong 4 năm qua sau đó hạ nhiệt.

Theo Reuters, trong phiên giao dịch 30/4, giá dầu Brent có lúc tăng lên 126,4 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 9/3/2022, nhưng sau đó giảm xuống còn 114 USD/thùng, giảm 3,41% so với phiên liền trước.

Giá dầu WTI trong phiên 30/4 có thời điểm chạm mốc 111 USD/thùng - mức cao nhất kể từ ngày 7/4, nhưng sau đó giảm xuống 105,07 USD/thùng, tương đương hạ 1,69% so với phiên trước.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (1/5), giá dầu thế giới ít biến động.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h28' ngày 1/5 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 114 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI duy trì ở mức 105,07 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tăng cao do lo ngại xung đột Mỹ - Iran leo thang, có thể dẫn đến gián đoạn nguồn cung kéo dài tại Trung Đông.

Tuy nhiên, việc đồng USD suy yếu trong phiên 30/4 cũng tạo áp lực giảm giá dầu. Trong phiên này, đồng USD ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong 1 ngày so với đồng yên Nhật kể từ tháng 8 năm ngoái.

Tuy hạ nhiệt nhưng cả hai loại dầu chuẩn là dầu Brent và dầu WTI đều hướng tới tháng tăng giá thứ tư liên tiếp.

Kể từ khi xảy ra cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran (bắt đầu từ ngày 28/2), giá dầu Brent đã tăng gấp đôi trong khi giá dầu WTI tăng khoảng 90%.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (1/5) được áp dụng như sau:

Giá bán lẻ xăng E5 RON92 không cao hơn 22.626 đồng/lít. Giá bán xăng RON95-III không cao hơn 23.751 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.172 đồng/lít. Trong khi giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.027 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Cụ thể, giá xăng RON95-III ở Việt Nam chỉ ở mức 23.751 đồng/lít. Trong khi tại Thái Lan và Campuchia dù được Chính phủ trợ giá vẫn ở mức cao, lần lượt là 34.613 đồng/lít và 33.859 đồng/lít; tại Lào xăng có giá 45.616 đồng/lít và ở Trung Quốc giá xăng là 34.406 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá).

Tương tự, giá dầu tại Thái Lan là 32.779 đồng/lít; Campuchia ở mức 37.146 đồng/lít; Lào là 52.208 đồng/lít; còn Trung Quốc giá dầu ở ngưỡng 31.313 đồng/lít. Tại Việt Nam, giá dầu diesel ở mức 28.172 đồng/lít.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).