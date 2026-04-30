Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế tăng hơn 6% trong phiên giao dịch 29/4. Giá dầu WTI tiến gần mốc 110 USD/thùng, còn giá dầu Brent vượt 118 USD/thùng.

Kết thúc phiên giao dịch 29/4, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 6,1%, lên 118 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 31/3. Trong khi đó, giá dầu WTI tăng 7%, lên 106,88 USD/thùng - mức cao nhất kể từ ngày 7/4.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (30/4), giá dầu thế giới tiếp tục đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h28' ngày 30/4 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 118 USD/thùng. Còn giá dầu WTI lên mức 108,3 USD/thùng, tăng 1,31% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tăng cao do những lo ngại về nguồn cung toàn cầu ngày càng gia tăng.

Các cuộc đàm phán Mỹ - Iran đang rơi vào bế tắc, khiến giới đầu tư e ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông có thể kéo dài.

Thêm vào đó, dữ liệu của chính phủ Mỹ cho thấy lượng tồn kho dầu thô và nhiên liệu của nước này trong tuần qua giảm mạnh hơn dự kiến.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho hay tồn kho dầu thô của Mỹ giảm hơn 6 triệu thùng trong tuần trước, giảm mạnh so với mức dự báo chỉ hơn 200.000 thùng của các nhà phân tích. Tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất của Mỹ cũng giảm mạnh hơn dự kiến trong tuần qua. Điều này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt xăng dầu tại quốc gia tiêu thụ nhiên liệu lớn nhất thế giới này.

Theo nguồn tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu các công ty dầu mỏ Mỹ đề xuất các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của việc Mỹ có khả năng sẽ phong tỏa các cảng của Iran trong nhiều tháng. Điều này làm gia tăng lo ngại rằng sự gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông có khả năng sẽ kéo dài.

Theo Reuters, tính đến giữa tháng 4 này, ngành năng lượng thế giới đã phải gánh chịu mức thiệt hại tới hơn 50 tỷ USD do gián đoạn nguồn cung dầu.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều qua (29/4).

Theo đó, các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay được áp dụng giá bán như sau:

Giá bán lẻ xăng E5 RON92 không cao hơn 22.626 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 23.751 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S có giá không cao hơn 28.172 đồng/lít. Còn dầu mazut 180CST 3.5S có giá không cao hơn 20.027 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành chiều 29/4, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định không thực hiện việc trích lập hay chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON92 và xăng không chì RON95 ở mức hợp lý (giá xăng E5 RON92 đang thấp hơn RON95-III 1.125 đồng/lít) để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học.

Đáng chú ý, sau kỳ điều chỉnh chiều 29/4, giá xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Cùng với đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).