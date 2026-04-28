Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế tăng hơn 2% trong phiên giao dịch 27/4, lên mức cao nhất trong hai tuần.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch 27/4, giá dầu Brent tăng 2,8%, chốt ở mức 108,23 USD/thùng. Đây là phiên tăng thứ 6 liên tiếp của giá dầu Brent và là mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 7/4.

Còn giá dầu WTI tăng 2,1% trong phiên 27/4, chốt phiên ở mức 96,37 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 13/4.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (28/4), giá dầu thế giới duy trì trong sắc xanh.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h46' ngày 28/4 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 108,23 USD/thùng. Còn giá dầu WTI được niêm yết ở mức 96,74 USD/thùng, tăng 0,38% so với phiên liền trước.

Giá dầu đi lên khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc và hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn hạn chế, khiến nguồn cung dầu toàn cầu tiếp tục bị thắt chặt.

Nhà phân tích Tamas Varga của PVM Oil Associates cho hay thế bế tắc ngoại giao đồng nghĩa với việc mỗi ngày có khoảng 10-13 triệu thùng dầu không thể đến thị trường quốc tế, làm trầm trọng thêm tình trạng mất cân bằng cung cầu. Do đó, giá dầu chỉ có thể đi theo một hướng là tăng.

Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) đã nâng dự báo giá dầu quý IV năm nay lên mức 90 USD/thùng đối với dầu Brent và 83 USD/thùng đối với dầu WTI.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước sáng 28/4 được áp dụng giá bán lẻ như sau:

Giá xăng E5 RON92 không cao hơn 21.834 đồng/lít. Xăng RON95-III có giá không cao hơn 22.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.697 đồng/lít. Trong khi giá bán lẻ dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 18.811 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, mặt bằng giá xăng dầu ở Việt Nam đang thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Cùng với đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).