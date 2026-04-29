Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế tăng khoảng 3% trong phiên giao dịch 28/4. Giá dầu WTI đã tiến sát mốc 100 USD/thùng, còn giá dầu Brent vượt 110 USD/thùng.

Kết thúc phiên giao dịch 28/4, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 2,8%, lên mức 111,3 USD/thùng, đánh dấu phiên tăng thứ 7 liên tiếp. Trong khi giá dầu WTI tăng 3,7%, lên 99,93 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (29/4), giá dầu thế giới biến động nhẹ.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h18' ngày 29/4 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 111,3 USD/thùng. Còn giá dầu WTI được niêm yết ở mức 99,69 USD/thùng, giảm 0,24% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tăng cao do những lo ngại về nguồn cung tại Trung Đông, bất chấp tin tức về việc Các Tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) sẽ rời khỏi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và liên minh mở rộng OPEC+.

UAE, nhà sản xuất dầu lớn thứ tư trong OPEC+, tuyên bố sẽ rời nhóm từ ngày 1/5. Động thái trên của UAE được đưa ra trong bối cảnh quốc gia vùng Vịnh nhiều tuần qua trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran.

Việc Tehran phong tỏa eo biển Hormuz khiến năng lực xuất khẩu dầu của UAE bị hạn chế nghiêm trọng, đe dọa nền tảng kinh tế của nước này.

Việc UAE rời OPEC được xem là một tín hiệu tích cực đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từ lâu đã chỉ trích tổ chức này vì góp phần đẩy giá dầu lên cao.

Ngân hàng Thế giới cho hay giá năng lượng toàn cầu có thể tăng 24% vào năm 2026, lên mức cao nhất kể từ khi xảy ra xung đột giữa Nga với Ukraine, ngay cả khi các gián đoạn nghiêm trọng tại Trung Đông có thể dịu bớt từ tháng 5.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu vào hôm nay (thứ Tư, ngày 29/4) mà không phải vào thứ Năm như theo lịch thông thường do trùng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào đầu giờ sáng 29/4 được áp dụng giá bán như sau:

Giá bán lẻ xăng E5 RON92 không cao hơn 21.834 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 22.880 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S có giá không cao hơn 26.697 đồng/lít. Còn dầu mazut 180CST 3.5S có giá không cao hơn 18.811 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới. Kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan quản lý triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát, hạ nhiệt mặt bằng giá, điều hành linh hoạt.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).