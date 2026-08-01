Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (31/7).

Kết thúc phiên giao dịch 31/7, theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent niêm yết ở mức 87,93 USD/thùng, tăng 1,21% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI chốt phiên ở mức 84,67 USD/thùng, tăng 1,29% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tăng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh để đáp trả các đợt không kích của Washington, làm gia tăng sức ép lên thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 3 tuần giữa hai nước.

Ngày 31/7, Iran tuyên bố tấn công 2 tàu chở dầu đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz và không thể tiếp tục di chuyển, trong khi 4 tàu khác bị ngăn chặn và buộc phải đổi hướng. Song thông tin về quốc tịch và tình trạng thủy thủ đoàn trên 2 tàu bị tập kích không được đề cập.

Giá xăng dầu trong nước duy trì ở mức thấp. Ảnh: Thạch Thảo

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới, từng đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho toàn thế giới.

Dữ liệu sơ bộ của Kpler cho thấy, vẫn có một số tàu chở dầu và tàu hàng đi qua khu vực eo biển Hormuz. Nhưng trong bối cảnh tình hình an ninh diễn biến phức tạp, nhiều tàu được cho là đã tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS), khiến việc theo dõi hoạt động hàng hải gặp nhiều khó khăn.

Cùng với nguy cơ gián đoạn hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz thì việc lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục đe dọa tàu thuyền đi qua eo biển Bab el-Mandeb khiến thị trường thêm lo ngại các hãng vận tải sẽ tiếp tục hạn chế sử dụng tuyến đường qua kênh đào Suez.

Trong khi đó, Iran và Oman đang tiến hành đàm phán về cơ chế quản lý eo biển Hormuz. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Iran tiết lộ với Reuters rằng Tehran đã bác bỏ đề xuất của Oman về việc cùng quản lý eo biển Hormuz và thu phí tự nguyện.

Nhiều chuyên gia nhận định giá dầu có thể tiếp tục tăng nếu tình hình an ninh tại Trung Đông không sớm được cải thiện.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (1/8) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành 30/7, giá xăng E10 tăng 1.424 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.859 đồng/lít. Giá xăng E5 tăng 1.500 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.388 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 1.856 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.624 đồng/lít. Còn giá dầu mazut tăng 916 đồng/kg, giá bán không cao hơn 16.478 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới (trừ giá dầu cao hơn Trung Quốc 435 đồng/lít).

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.