Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu thế giới hôm nay (10/4) duy trì đà tăng từ hôm qua (9/4).

Chốt phiên giao dịch 9/4, giá dầu Brent niêm yết ở mức 95,92 USD/thùng, tăng 1,2%. Còn giá dầu WTI tăng 3,7%, lên mức 97,87 USD/thùng.

Tới phiên giao dịch 10/4, giá dầu thế giới vẫn trong xu hướng đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 8h18' ngày 10/4 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được giao dịch ở mức 96,85 USD/thùng, tăng 0,97% so với phiên liền trước. Trong khi giá dầu WTI được niêm yết ở mức 99,1 USD/thùng, tăng 1,26% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đi lên nhưng vẫn duy trì dưới mốc 100 USD/thùng trong bối cảnh giao dịch biến động khi lệnh ngừng bắn mong manh tại Trung Đông được duy trì và Israel cho biết sẽ sớm bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp với Lebanon.

Giá dầu thô của Mỹ trong đầu phiên giao dịch 9/4 tăng vọt lên trên 100 USD/thùng, khi thị trường nhận định Iran đang hạn chế lưu thông qua eo biển Hormuz bất chấp thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ.

Đà tăng của giá dầu sau đó hạ nhiệt khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ông đã chỉ đạo các quan chức mở cuộc đàm phán hòa bình với Lebanon.

Giá xăng dầu trong nước giảm mạnh

Ở thị trường trong nước, chiều 9/4, liên bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu.

Theo đó, giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường (trừ dầu hoả) đều được điều chỉnh giảm mạnh.

Cụ thể, giá xăng RON95 giảm gần 3.000 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.543 đồng/lít.

Giá xăng E5 RON92 giảm gần 2.400 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 22.344 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm sâu tới gần 10.000 đồng/lít, giá bán không cao hơn 32.969 đồng/lít.

Giá dầu mazut giảm 1.650 đồng/kg, giá bán không cao hơn 22.613 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành ngày 9/4, liên bộ quyết định không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thay vào đó, liên bộ quyết định trích lập vào Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 800 đồng/lít (kg) với xăng sinh học, xăng RON95, dầu mazut; trích lập 1.000 đồng/lít với dầu diesel.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 9/4 như sau:

Giá xăng tại Singapore là 70.328 đồng/lít; tại Thái Lan là 35.999 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); tại Campuchia là 36.167 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); tại Lào là 49.058 đồng/lít; tại Trung Quốc là 36.200 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); tại Việt Nam là 22.344 đồng/lít.

Trong khi giá dầu tại Singapore là 86.985 đồng/lít; Thái Lan: 39.635 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 53.922 đồng/lít; Lào: 61.488 đồng/lít; Trung Quốc: 33.070 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 32.969 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức trung bình và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.