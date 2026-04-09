Giá dầu thế giới hôm nay (9/4) phục hồi sau sau phiên giảm mạnh vào hôm qua (8/4).

Mở cửa phiên giao dịch 8/4, giá dầu thô WTI có thời điểm giảm gần 19%, về 91,64 USD/thùng. Giá dầu Brent có thời điểm giảm 15%, về sát 93 USD/thùng.

Chốt phiên 8/4, giá dầu WTI giảm tới 14%, niêm yết quanh mức 97 USD/thùng. Còn giá dầu Brent đóng cửa ở mức dưới 95 USD/thùng, giảm 13%.

Giá dầu thế giới ở phiên 8/4 có đợt giảm mạnh nhất trong 1 ngày kể từ tháng 4 năm 2020, do kỳ vọng eo biển Hormuz được mở lại sau những tuyên bố tích cực từ chiến sự tại Iran và việc Mỹ tuyên bố dừng tấn công, Israel đồng ý đàm phán với Iran.

Tuy nhiên, đến phiên giao dịch 9/4, giá dầu thế giới có xu hướng đi lên.

Ảnh: Nguyễn Huế

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 8h58' ngày 9/4 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được giao dịch ở mức 97,38 USD/thùng, tăng 2,78% so với phiên liền trước. Trong khi giá dầu WTI được niêm yết ở mức 97,62 USD/thùng, tăng 3,4% so với phiên liền trước.

Giá dầu có dấu hiệu phục hồi khi eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa phần lớn và các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon đe dọa sẽ làm đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh ở Trung Đông.

Trong ngày 8/4, quân đội Israel thông tin đã tiến hành “cuộc tấn công phối hợp lớn nhất trên khắp Lebanon” nhằm vào lực lượng Hezbollah kể từ khi xung đột bùng phát ở khu vực, chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực.

Cũng trong ngày 8/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với PBS News rằng Lebanon không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Nhiều nguồn tin cho biết hải quân Iran đã đe dọa phá hủy các tàu cố gắng đi qua eo biển Hormuz mà không có sự cho phép của Tehran trong ngày 8/4 và việc lưu thông vẫn bị đình trệ.

Iran cho hay sẽ ngừng các cuộc tấn công nếu các cuộc không kích nhằm vào nước này chấm dứt, đồng thời việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz có thể được thực hiện trong vòng 2 tuần với sự phối hợp của lực lượng vũ trang Iran.

Giá xăng dầu trong nước

Tại thị trường trong nước, trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15h30' ngày 8/4.

Theo đó, giá xăng dầu trong nước giảm từ hơn 400 đồng/lít đến gần 2.000 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng RON95 giảm 440 đồng/lít, giá bán không cao hơn 26.536 đồng/lít. Giá xăng E5 RON92 giảm 691 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 24.737 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm 1.947 đồng/lít, giá bán không cao hơn 42.841 đồng/lít. Giá dầu mazut cũng được điều chỉnh giảm 322 đồng/kg, giá bán không cao hơn 24.271 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành lần này, cơ quan điều hành không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu.