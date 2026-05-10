Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu thế giới tuần này ghi nhận tuần biến động mạnh, với 2 phiên tăng và 3 phiên giảm.

Cụ thể, ở phiên giao dịch đầu tiên của tuần (4/5), giá dầu thế giới tăng gần 6%, sau khi Iran tăng cường các cuộc tấn công vào Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và các tàu thuyền ở vùng Vịnh.

Tới phiên giao dịch 5/5, giá dầu thế giới quay đầu giảm gần 4%, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran tuy còn mong manh nhưng vẫn được duy trì.

Đến phiên giao dịch 6/5, giá dầu quốc tế tiếp tục giảm gần 8%, xuống mức thấp nhất trong hai tuần qua, trong bối cảnh xuất hiện các thông tin cho rằng, Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận về mở cửa eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột.

Tại phiên giao dịch 7/5, giá dầu thế giới lại giảm hơn 1% trong bối cảnh xuất hiện nhiều tín hiệu cho thấy Mỹ có thể sớm nối lại hoạt động hộ tống các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz ngay trong tuần này.

Tuy nhiên, đến phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (8/5), giá dầu quốc tế quay đầu tăng hơn 1%, sau khi giao tranh giữa Mỹ và Iran tái diễn, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa ở eo biển Hormuz.

Dù giá dầu thế giới hồi phục ở phiên giao dịch cuối tuần nhưng cả hai loại dầu chuẩn là dầu Brent và dầu WTI đều giảm hơn 6% trong cả tuần, qua đó phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước diễn biến khó lường tại Trung Đông.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần ở mức 101,3 USD/thùng. Còn giá dầu WTI chốt tuần ở mức 95,42 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu trong tuần này thiết lập mặt bằng giá mới.

Theo kỳ điều hành chiều 7/5, giá xăng E5RON92 không cao hơn 23.790 đồng/lít (tăng 1.164 đồng/lít so với kỳ trước). Giá xăng RON95 không cao hơn 24.354 đồng/lít (tăng 603 đồng/lít so với kỳ trước).

Giá dầu mazut không cao hơn 21.172 đồng/kg. Trong khi giá dầu diesel giảm 678 đồng/lít, giá bán còn 27.494 đồng/lít.

Trong vòng 1 tháng trở lại đây, giá dầu diesel đã được điều chỉnh giảm tới 6 lần. Nếu tính từ mức đỉnh 44.788 đồng ghi nhận ngày 3/4, giá dầu diesel đã giảm 17.294 đồng/lít.

Bộ Công Thương cho hay, giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới và trong khu vực như Thái Lan.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Cùng với đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).