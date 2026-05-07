Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên 6/5 tiếp tục giảm sâu, xuống mức thấp nhất trong hai tuần qua, sau khi hạ tới gần 4% trong phiên giao dịch trước đó.

Kết thúc phiên giao dịch 6/5, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 7,83%, xuống còn 101,3 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI giảm 7,03%, xuống 95,08 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (7/5), giá dầu thế giới biến động trái chiều trong biên độ hẹp.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 6h21' ngày 7/5 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 101,3 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được giao dịch ở mức 95,9 USD/thùng, tăng 0,86% so với phiên liền trước.

Giá dầu quốc tế lao dốc trong bối cảnh xuất hiện các thông tin cho rằng Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận về việc mở cửa eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột.

Một số nguồn tin từ Pakistan cho hay, Mỹ và Iran đang tiến tới việc thống nhất một bản ghi nhớ dài 1 trang nhằm chấm dứt chiến sự và tạo khuôn khổ cho những cuộc đàm phán hạt nhân chi tiết hơn trong thời gian sắp tới.

Còn phía Iran đang xem xét đề xuất của Mỹ và sẽ chuyển phản hồi tới Pakistan sau khi hoàn tất quá trình đánh giá.

Trong khi đó, truyền thông Mỹ thông tin, Washington đang chờ phản hồi từ phía Tehran về một số vấn đề then chốt trong vòng 48 giờ tới.

Theo nhiều chuyên gia, khả năng eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của thế giới, mở cửa trở lại là rất lớn, bất kể Mỹ có đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài với Iran hay không. Chính kỳ vọng về việc khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz là yếu tố chính kéo giá dầu thế giới đi xuống.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu vào chiều nay (7/5).

Giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng 7/5 như sau:

Giá xăng E5 RON92 không cao hơn 22.626 đồng/lít. Xăng RON95-III có giá không cao hơn 23.751 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S có giá không cao hơn 28.172 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.027 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam đang thấp hơn so với các nước có chung biên giới như Lào, Campuchia, Trung Quốc hoặc các nước lân cận như Thái Lan.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Cùng với đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).