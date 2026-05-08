Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên 7/5 tiếp tục giảm.

Kết thúc phiên giao dịch 7/5, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 1,2%, xuống còn 100,1 USD/thùng. Còn giá dầu WTI giảm 0,28%, xuống 94,81 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (8/5), giá dầu thế giới biến động nhẹ.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 7h02' ngày 8/5 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 100,1 USD/thùng. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 97,06 USD/thùng, tăng 2,37% so với phiên liền trước.

Giá dầu quốc tế giảm trong bối cảnh xuất hiện nhiều tín hiệu cho thấy, Mỹ có thể sớm nối lại hoạt động hộ tống các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong tuần này.

Ảnh: Nam Khánh

Theo một số nguồn tin, Mỹ và Iran đang tiến gần đến một thỏa thuận tạm thời, tập trung vào việc ngừng giao tranh và giảm căng thẳng trước mắt, thay vì hướng tới một thỏa thuận toàn diện.

Tờ The Wall Street Journal đưa tin, Ảrập Xêút và Kuwait đã dỡ bỏ các hạn chế đối với việc quân đội Mỹ sử dụng không phận và căn cứ quân sự của hai nước này. Đây là động thái mở đường để Washington khởi động lại chiến dịch “Dự án Tự do”, nhằm hộ tống các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz ngay trong tuần này.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent mới đây đã kêu gọi Trung Quốc thúc đẩy Iran mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải quốc tế.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều hôm qua (7/5).

Theo đó, các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay được áp dụng giá bán như sau:

Giá xăng E5RON92 không cao hơn 23.790 đồng/lít; giá xăng RON95 không cao hơn 24.354 đồng/lít.

Giá dầu mazut không cao hơn 21.172 đồng/kg. Trong khi giá dầu diesel giảm 678 đồng/lít, giá bán còn 27.494 đồng/lít.

Trong vòng 1 tháng trở lại đây, giá dầu diesel đã được điều chỉnh giảm tới 6 lần. Nếu tính từ mức đỉnh 44.788 đồng ghi nhận ngày 3/4, giá dầu diesel đã giảm 17.294 đồng/lít.

Bộ Công Thương cho hay, tính đến ngày 7/5, giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới và trong khu vực như Thái Lan.

Cụ thể, giá xăng ở nước ta đang thấp hơn Thái Lan 10.495 đồng/lít, thấp hơn Campuchia 10.425 đồng/lít, thấp hơn Lào 16.780 đồng/lít và thấp hơn Trung Quốc 10.052 đồng/lít.

Còn giá dầu diesel của Việt Nam đang thấp hơn giá dầu Thái Lan 5.343 đồng/lít, thấp hơn Campuchia 8.925 đồng/lít, thấp hơn Lào 17.067 đồng/lít và thấp hơn Trung Quốc 3.819 đồng/lít.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).