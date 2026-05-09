Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch cuối tuần quay đầu đi lên sau khi giảm hơn 1% trong phiên giao dịch trước.

Kết thúc phiên giao dịch 8/5, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 1,23%, lên mức 101,3 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI tăng 0,64%, lên mức 95,42 USD/thùng.

Dù giá dầu thế giới phục hồi trong phiên giao dịch cuối tuần nhưng cả hai loại dầu chuẩn là dầu Brent và dầu WTI vẫn ghi nhận mức giảm hơn 6% trong cả tuần này. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước diễn biến khó lường tại Trung Đông.

Giá dầu quốc tế đảo chiều tăng trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này sau khi giao tranh giữa Mỹ và Iran tái diễn, trong khi UAE hứng chịu thêm các vụ tấn công mới, làm dấy lên lo ngại hoạt động vận chuyển hàng hóa ở eo biển Hormuz bị gián đoạn.

Ngày 7/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực và tìm cách hạ nhiệt căng thẳng. Nhưng sang ngày 8/5, ông tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu Iran phải từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Bên cạnh đó, thị trường cũng chịu tác động từ thông tin Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ đang điều tra các giao dịch dầu mỏ trị giá khoảng 7 tỷ USD, được thực hiện trước thời điểm ông Donald Trump đưa ra các tuyên bố quan trọng liên quan đến xung đột Iran.

Reuters cho hay, đa số giao dịch bị điều tra là các vị thế bán khống trên Sàn giao dịch Liên lục địa (ICE) và Sàn giao dịch Hàng hóa Chicago (CME), được thực hiện ngay trước các thông báo của Mỹ về việc trì hoãn tấn công, lệnh ngừng bắn hoặc các thay đổi khác trong chính sách đối với Iran, khiến giá dầu giảm mạnh.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay được áp dụng như sau:

Giá xăng E5RON92 không cao hơn 23.790 đồng/lít. Giá xăng RON95 không cao hơn 24.354 đồng/lít.

Giá dầu mazut không cao hơn 21.172 đồng/kg. Trong khi giá dầu diesel là 27.494 đồng/lít.

Trong vòng 1 tháng trở lại đây, giá dầu diesel đã được điều chỉnh giảm tới 6 lần. Nếu tính từ mức đỉnh 44.788 đồng ghi nhận ngày 3/4, giá dầu diesel đã giảm 17.294 đồng/lít.

Bộ Công Thương cho hay, tính đến ngày 7/5, giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới và trong khu vực như Thái Lan.

Cụ thể, giá xăng ở nước ta đang thấp hơn Thái Lan 10.495 đồng/lít, thấp hơn Campuchia 10.425 đồng/lít, thấp hơn Lào 16.780 đồng/lít và thấp hơn Trung Quốc 10.052 đồng/lít.

Còn giá dầu diesel của Việt Nam đang thấp hơn giá dầu Thái Lan 5.343 đồng/lít, thấp hơn Campuchia 8.925 đồng/lít, thấp hơn Lào 17.067 đồng/lít và thấp hơn Trung Quốc 3.819 đồng/lít.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.