Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch cuối tuần đi xuống, trong bối cảnh cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sắp diễn ra.

Lebanon thông tin sẽ tham gia cuộc họp với đại diện của Mỹ và Israel tại Washington vào tuần tới để thảo luận và công bố lệnh ngừng bắn.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 6h16' ngày 11/4 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 95,2 USD/thùng, giảm 0,75% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được niêm yết ở mức 96,57 USD/thùng, giảm 1,33% so với phiên liền trước.

Tính chung trong tuần này, theo Reuters, giá dầu Brent đã giảm 12,7%. Đây là mức giảm theo tuần mạnh nhất của giá dầu Brent kể từ tháng 8/2022.

Trong khi đó, giá dầu WTI trong tuần này ghi nhận mức giảm 13,4%. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2020.

Ảnh: Nguyễn Huế

Hiện giá dầu thô neo quanh mức gần 100 USD/thùng khi các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn và dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế nghiêm ngặt, trong khi lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung tại Saudi Arabia còn hiện hữu.

Lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz - tuyến đường huyết mạch quan trọng cho việc vận chuyển dầu khí của thế giới - vẫn ở mức dưới 10% so với bình thường do Iran cảnh báo các tàu thuyền phải di chuyển trong vùng lãnh hải của nước này. Dữ liệu hàng hải cho thấy phần lớn tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong những ngày qua có liên quan đến Iran.

Giá xăng dầu trong nước giảm sâu

Ở thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giảm mạnh giá xăng dầu trong 2 kỳ điều hành liên tiếp gần đây (ngày 8/4 và 9/4).

Tại kỳ điều hành 9/4, giá xăng E5 RON 92 giảm 2.393 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.344 đồng/lít. Giá xăng RON95-III giảm 2.993 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 23.543 đồng/lít.



Đáng chú ý, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm tới 9.872 đồng/lít, giá bán mới không cao hơn 32.969 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu mazut giảm 1.658 đồng/kg, giá bán lẻ không cao hơn 22.613 đồng/kg.

Trước đó, ở kỳ điều chỉnh ngày 8/4, giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh giảm 691 đồng/lít, giá xăng RON 95 giảm 440 đồng/lít. Trong khi giá dầu diesel giảm 1.947 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 322 đồng/kg.

Hiện mặt bằng giá xăng dầu trong nước đã lùi sâu, kéo mức giá của Việt Nam xuống nhóm thấp so với khu vực, đặc biệt là giá dầu diesel.