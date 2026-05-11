Giá dầu thế giới hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần (11/5), giá dầu thế giới được điều chỉnh tăng mạnh.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h08' ngày 11/5 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 104,5 USD/thùng, tăng 3,13% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI giao dịch ở mức 98,25 USD/thùng, tăng 2,97% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tăng nhanh sau khi Mỹ và Iran không đạt được đồng thuận đối với đề xuất hòa bình do Washington đưa ra, trong khi phần lớn eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa khiến nguồn cung năng lượng toàn cầu tiếp tục bị thắt chặt.

Ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước (8/5), giá dầu thế giới quay đầu tăng hơn 1%, sau khi giao tranh giữa Mỹ và Iran tái diễn, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa ở eo biển Hormuz.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ thông báo lực lượng Mỹ đã tấn công các mục tiêu quân sự ở Iran sau khi Tehran bắn vào 3 tàu khu trục ở eo biển Hormuz.

Dù giá dầu thế giới hồi phục ở phiên giao dịch cuối tuần trước nhưng tính chung trong tuần qua, cả hai loại dầu chuẩn là dầu Brent và dầu WTI đều giảm hơn 6%.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần trước ở mức 101,3 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI chốt tuần qua ở mức 95,42 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay được áp dụng giá bán như sau:

Xăng E5RON92 có giá không cao hơn 23.790 đồng/lít. Giá xăng RON95 không cao hơn 24.354 đồng/lít.

Dầu mazut có giá không cao hơn 21.172 đồng/kg. Còn dầu diesel có giá không cao hơn 27.494 đồng/lít.

Trong 1 tháng trở lại đây, giá dầu diesel đã được điều chỉnh giảm tới 6 lần. Nếu tính từ mức đỉnh 44.788 đồng ghi nhận ngày 3/4, giá dầu diesel đã giảm 17.294 đồng/lít.

Bộ Công Thương cho hay, giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới và trong khu vực như Thái Lan.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.