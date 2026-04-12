Giá dầu thế giới tuần này ghi nhận mức giảm sâu do thị trường kỳ vọng về tiến triển ngoại giao giữa Mỹ và Iran.

Giá dầu giảm mạnh trong tuần, xuống dưới 100 USD/thùng, do kỳ vọng eo biển Hormuz được mở lại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran.

Ông Andrew Lipow, Chủ tịch Công ty tư vấn năng lượng Lipow Oil Associates, cho rằng giá dầu thế giới giảm mạnh do thị trường kỳ vọng eo biển Hormuz được mở cửa trở lại, cho phép nguồn cung năng lượng đang tích trữ có thể lưu thông qua tuyến đường huyết mạch quan trọng này.

Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế nghiêm trọng, khiến thị trường duy trì trạng thái căng thẳng. Các báo cáo mới nhất cho thấy phần lớn tàu di chuyển qua khu vực eo biển Hormuz vài ngày gần đây có liên quan đến Iran.

Theo dữ liệu từ Oilprice, chốt phiên giao dịch cuối tuần này, giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,33% xuống mức 96,57 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent giảm 0,75%, về mức 95,2 USD/thùng.

Tính chung trong cả tuần này, giá dầu Brent giảm 12,7%. Đây là mức giảm theo tuần mạnh nhất của dầu Brent kể từ tháng 8/2022.

Còn giá dầu WTI ghi nhận mức giảm 13,4% trong tuần - mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2020.

Một điểm đáng chú ý là giá dầu WTI đã vượt lên trên giá dầu Brent.

Thông thường, giá dầu WTI sẽ thấp hơn giá dầu Brent, nhưng hiện nay lại ngược lại: thị trường đang ở trạng thái backwardation, khi hợp đồng giao gần có giá cao hơn hợp đồng giao xa. Hiện hợp đồng của dầu WTI là giao tháng 5, trong khi dầu Brent là giao tháng 6.

Giá xăng dầu trong nước giảm mạnh

Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu tuần này giảm sâu do liên bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giảm mạnh giá xăng dầu trong 2 kỳ điều hành liên tiếp (ngày 8/4 và 9/4).

Cụ thể, ở kỳ điều hành 9/4, giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh giảm 2.393 đồng/lít. Còn giá xăng RON95-III giảm 2.993 đồng/lít.

Đáng chú ý, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm tới 9.872 đồng/lít. Tương tự, giá dầu mazut giảm 1.658 đồng/kg.

Trước đó, tại kỳ điều chỉnh ngày 8/4, giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh giảm 691 đồng/lít, giá xăng RON 95 giảm 440 đồng/lít. Trong khi giá dầu diesel giảm 1.947 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 322 đồng/kg.

Như vậy, qua 2 kỳ điều hành trong tuần này, giá xăng E5 RON 92 giảm tổng cộng 3.084 đồng/lít, giá xăng RON95-III giảm tổng cộng 3.433 đồng/lít.

Trong khi đó, tổng mức giảm của giá dầu diesel trong tuần này tới 11.819 đồng/lít. Còn giá dầu mazut giảm tổng cộng 1.980 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 12/4 được áp dụng như sau:

Giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 22.344 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 23.543 đồng/lít.

Giá bán mới của dầu diesel không cao hơn 32.969 đồng/lít. Còn giá dầu mazut không cao hơn 22.613 đồng/kg.

Mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam được đánh giá ở mức thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực, đặc biệt là giá dầu diesel.