Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế tuần này liên tục biến động khi chịu tác động của nhiều yếu tố như: căng thẳng giữa Mỹ và Iran lại leo thang, lo ngại lạm phát gia tăng và triển vọng kinh tế kém tích cực có thể làm suy yếu nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu.

Cụ thể, tại phiên giao dịch đầu tuần (6/7), giá dầu thế giới được điều chỉnh giảm nhẹ sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) nhất trí tiếp tục tăng mục tiêu sản lượng từ tháng 8, trong khi xuất khẩu từ các nhà sản xuất chính qua eo biển Hormuz đang phục hồi, có khả năng làm tăng nguồn cung toàn cầu.

Tuy nhiên, đến phiên giao dịch 7/7, giá dầu quốc tế đảo chiều tăng tới 3% sau khi Mỹ hủy giấy phép cho phép Iran bán dầu thô. Động thái của Mỹ được đưa ra sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch 8/7 và chốt phiên ở mức cao nhất trong 2 tuần, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa mở các cuộc không kích mới nhằm vào Iran. Việc này làm dấy lên lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể leo thang trở lại, gây gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

Tới phiên giao dịch 9/7, giá dầu thế giới quay đầu giảm khoảng 2% do lo ngại lạm phát gia tăng và triển vọng kinh tế kém tích cực có thể làm suy yếu nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu.

Giá xăng trong nước có tuần giảm. Ảnh: Thạch Thảo

Giá dầu thế giới tiếp tục đi xuống trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần (10/7) khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu hạ nhiệt, làm dấy lên kỳ vọng hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz sẽ sớm được khôi phục.

Như vậy, trong tuần này, giá dầu thế giới ghi nhận 3 phiên giảm và 2 phiên tăng. Dù có lúc giá dầu quay về vùng trước khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát nhưng trong cả tuần, giá dầu vẫn ghi nhận mức tăng mạnh.

Tính chung trong tuần này, giá dầu Brent tăng 3,89 USD/thùng, đóng cửa tuần ở mức 76,01 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI tăng 2,63 USD/thùng, kết tuần ở mức 71,4 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, giá bán các loại xăng trong tuần này được điều chỉnh giảm trong khi giá dầu diesel tăng nhẹ.

Cụ thể, ở kỳ điều hành 9/7, giá xăng E5RON92 giảm 539 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.191 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III hạ 412 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.003 đồng/lít.

Trái lại, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh tăng 569 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.745 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 318 đồng/kg, giá bán không cao hơn 13.735 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với một số nước có chung đường biên giới và khu vực.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.