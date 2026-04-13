Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch đầu tuần (13/4) đảo chiều đi lên sau khi giảm mạnh vào tuần trước.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h48' ngày 13/4 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 103,6 USD/thùng, tăng 8,78 so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được niêm yết ở mức 105,5 USD/thùng, tăng 9,25% so với phiên liền trước.

Trong tuần trước, giá dầu Brent giảm 12,7% - mức giảm theo tuần mạnh nhất của giá dầu Brent kể từ tháng 8/2022. Còn giá dầu WTI tuần trước giảm tới 13,4% - mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2020.

Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch đầu tuần này tăng trở lại, đồng loạt vượt ngưỡng 100 USD/thùng trong bối cảnh cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận, qua đó làm gia tăng nguy cơ bất ổn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Reuters thông tin, các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad của Pakistan đã kết thúc sau hơn 21 giờ thương lượng căng thẳng mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Giá dầu bật tăng mạnh còn do Mỹ chuẩn bị có động thái phong tỏa các cảng của Iran sau các đàm phán về hòa bình thất bại.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/4 cho biết, Hải quân Mỹ sẽ “lập tức” bắt đầu phong tỏa để ngăn chặn các tàu thuyền ra vào eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz được xem là huyết mạch vận chuyển, kết nối các nhà sản xuất dầu Trung Đông với thị trường năng lượng toàn cầu. Trước thời điểm Mỹ và Israel tiến hành tấn công Iran vào ngày 28/2, khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu được vận chuyển qua tuyến đường hàng hải này.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột trong các cuộc đàm phán tại Pakistan.

Theo giới phân tích, nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, các tuyến vận tải chiến lược, đặc biệt là khu vực vùng Vịnh, có thể chịu tác động tiêu cực. Điều này không những làm giảm lưu lượng vận chuyển dầu mà còn khiến chi phí bảo hiểm, vận tải tăng cao, qua đó đẩy giá dầu đi lên.

Giá xăng dầu trong nước giảm nhanh

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước sáng 13/4 được áp dụng như sau:

Giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 22.344 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 23.543 đồng/lít.

Giá bán của dầu diesel không cao hơn 32.969 đồng/lít. Trong khi giá dầu mazut không cao hơn 22.613 đồng/kg.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giảm mạnh giá xăng dầu trong 2 kỳ điều hành liên tiếp gần đây (ngày 8/4 và 9/4).

Tại kỳ điều hành 9/4, giá xăng E5 RON 92 giảm 2.393 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.344 đồng/lít. Giá xăng RON95-III giảm 2.993 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 23.543 đồng/lít.

Đáng chú ý, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm tới 9.872 đồng/lít, giá bán mới không cao hơn 32.969 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu mazut giảm 1.658 đồng/kg, giá bán lẻ không cao hơn 22.613 đồng/kg.

Trước đó, ở kỳ điều chỉnh ngày 8/4, giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh giảm 691 đồng/lít, giá xăng RON 95 giảm 440 đồng/lít. Trong khi giá dầu diesel giảm 1.947 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 322 đồng/kg.

Như vậy, qua 2 kỳ điều hành liên tiếp trong tuần trước, giá xăng E5 RON 92 đã giảm 3.084 đồng/lít, giá xăng RON95-III giảm tổng cộng 3.433 đồng/lít.

Đáng chú ý, giá dầu diesel giảm tới 11.819 đồng/lít. Còn giá dầu mazut giảm 1.980 đồng/kg.

Giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp so với nhiều nước trong khu vực, đặc biệt là giá dầu diesel.