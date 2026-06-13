Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế tiếp tục đi xuống trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (12/6), xuống dưới 90 USD/thùng.

Kết thúc phiên giao dịch 12/6, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 3,37%, chốt phiên ở mức 87,33 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3. Tương tự, giá dầu WTI giảm 3,23%, đóng cửa ở mức 84,88 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 17/4.

Giá dầu giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần khi các nhà giao dịch ngày càng tin rằng Mỹ và Iran sắp đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Một nguồn tin tiết lộ với Reuters vào ngày 12/6 rằng bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột tại vùng Vịnh có thể được ký sớm nhất vào ngày 14/6, trong đó Geneva là địa điểm có nhiều khả năng được lựa chọn nhất.

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr dẫn các nguồn tin thân cận với đội ngũ đàm phán của Iran cho biết dự thảo bản ghi nhớ với Mỹ đã thiết lập thời hạn đàm phán 60 ngày nhằm đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran cũng như việc dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt sơ cấp và thứ cấp của Washington.

Trong khi đó, hãng thông tấn IRNA của Iran cho biết các cuộc đàm phán hạt nhân sẽ diễn ra trong vòng 60 ngày sau khi biên bản ghi nhớ được ký kết.

Theo Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, văn bản cuối cùng của thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đã được các bên nhất trí thông qua.

Song Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho hay bản ghi nhớ này vẫn chưa được ký kết và các nội dung trong đó vẫn có thể thay đổi.

Giá xăng dầu ở Việt Nam thấp hơn đáng kể so với các nước lân cận. Ảnh: Thạch Thảo

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy kế hoạch không kích Iran vào ngày 12/6.

Giới phân tích cho rằng, thị trường vẫn đang theo dõi sát diễn biến xung đột, trong bối cảnh rủi ro nguồn cung dầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích tại PVM Oil Associates, cho rằng tồn kho dầu toàn cầu và trong khu vực Trung Đông hiện vẫn ở mức thấp và có thể tiếp tục giảm ngay cả khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận về hòa bình. Thế giới cần thêm thời gian để đảm bảo dòng chảy dầu mỏ được khôi phục hoàn toàn và không bị gián đoạn.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (13/6) được áp dụng như sau:

Giá xăng E5 RON92 không cao hơn 21.332 đồng/lít, giảm 452 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 25.877 đồng/lít, giảm 989 đồng/lít.

Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 18.608 đồng/kg, giảm 1.037 đồng/kg.

Giá xăng E10 RON95-V là 22.960 đồng/lít, giảm 270 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III cũng giảm 270 đồng/lít, xuống còn 22.060 đồng/lít.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 11/6, giá bán lẻ xăng tại Việt Nam ở mức 21.332 đồng/lít, thấp hơn đáng kể so với các nước có chung đường biên giới.

Đối với dầu diesel, giá bán lẻ tại Việt Nam hiện ở mức 25.877 đồng/lít, cũng thấp hơn các nước lân cận.