Giá xăng dầu hôm nay (14/10) trên thị trường thế giới biến động trái chiều. Trong nước, giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh vào chiều mai.

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 13/10 tăng, giảm trái chiều trong biên độ hẹp.

Chốt phiên giao dịch 13/10, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 0,9%, xuống 105,7 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI tăng 0,4%, lên mức 94,14 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (14/10), giá dầu WTI tiếp đà đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h58' ngày 14/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 105,7 USD/thùng. Còn giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 94,88 USD/thùng, tăng 0,79% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới biến động trái chiều trong phiên 13/10 khi giới đầu tư đánh giá tác động của thỏa thuận xuất khẩu dầu diesel giữa Mỹ và Nga, đồng thời theo dõi các cuộc tấn công vào Saudi Arabia.

Giới đầu tư đang theo dõi sát khả năng Mỹ và Nga đạt thỏa thuận liên quan đến xuất khẩu dầu diesel.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga đã đồng ý cung cấp dầu diesel cho thị trường toàn cầu và chính quyền của ông đã tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nhiên liệu Nga.

Giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh vào chiều mai. Ảnh: Tuấn Hùng

Các đặc phái viên của ông Donald Trump đã thông báo với các quan chức Ukraine rằng thỏa thuận cho phép xuất khẩu dầu diesel của Nga là một phần trong nỗ lực đưa Moscow trở lại bàn đàm phán, hướng tới giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Việc bổ sung nguồn cung có thể giúp giảm bớt tình trạng khan hiếm nhiên liệu trên thị trường toàn cầu, xoa dịu một số lo ngại về nguồn cung đã hỗ trợ giá dầu thô trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, phạm vi và tác động thực tế của thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng. Trong phiên giao dịch 13/10, giá dầu diesel giao kỳ hạn tại Mỹ tăng khoảng 5%, cho thấy thị trường chưa hoàn toàn tin tưởng vào khả năng thỏa thuận sớm giúp cải thiện nguồn cung.

Ông Donald Trump cho biết, dầu diesel của Nga không chỉ phục vụ thị trường Mỹ mà còn hướng tới các thị trường khác trên thế giới.

Theo số liệu của Mỹ, năm 2025, Nga là một trong những nhà sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới, đứng thứ 3 sau Mỹ và Saudi Arabia.

Trong khi đó, diễn biến xung đột tại Trung Đông tiếp tục chi phối thị trường dầu mỏ.

Lực lượng Houthi ở Yemen đã cáo buộc Saudi Arabia tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Sanaa vào ngày 13/10.

Trước đó, lực lượng Houthi bị cáo buộc tấn công sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia vào cuối tuần trước, trong khi xuất hiện thông tin về các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu gần eo biển Hormuz.

Những diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ các cơ sở năng lượng và tuyến vận tải dầu mỏ tại vùng Vịnh tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc lực lượng Houthi cố tình đẩy giá dầu lên cao trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ không quên các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều mai (15/10).

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (14/10) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 8/10, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 1.134 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.703 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E10RON95-III tăng 1.065 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 28.254 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S giảm 589 đồng/lít, giá bán không cao hơn 29.128 đồng/lít.

Trong khi giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 701 đồng/kg, lên mức không cao hơn 21.092 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên quan đến xăng dầu, Bộ Công Thương vừa gửi văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành, doanh nghiệp và hiệp hội liên quan để hoàn thiện dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu, gửi kèm Tờ trình số 8153 ngày 8/10.

Trong bản dự thảo lần này, Bộ Công Thương đề xuất tất cả các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối đều được tự quyết định giá xăng dầu. Thông qua dữ liệu kê khai giá để theo dõi hành vi thiết lập giá, ngăn chặn thỏa thuận ngầm, liên minh độc quyền...