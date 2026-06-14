Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế tuần này biến động mạnh, chịu tác động chủ yếu từ cuộc xung đột ở Trung Đông, cùng những diễn biến liên quan đến đàm phán chấm dứt căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Tại phiên giao dịch đầu tuần (8/6), giá dầu thế giới tăng hơn 1%, sau khi các đợt không kích mới của Israel nhằm vào Iran và các cuộc tấn công tại Lebanon làm giảm hy vọng về khả năng cuộc chiến tại Trung Đông sẽ sớm kết thúc.

Tuy nhiên, đến phiên giao dịch 9/6, giá dầu thế giới đảo chiều giảm hơn 3% sau khi Iran và Israel tuyên bố ngừng tấn công lẫn nhau theo lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, cả hai bên đều cảnh báo rằng họ có thể thay đổi quyết định. Tehran tuyên bố sẽ nối lại các hành động quân sự nếu Israel tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Ở phiên giao dịch 10/6, giá dầu thế giới tăng 2%, sau khi ông Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tấn công Iran “rất mạnh” nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Giá xăng dầu trong nước đi xuống. Ảnh: Tuấn Hùng

Tới phiên giao dịch 11/6, giá dầu thế giới quay đầu giảm gần 3%, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy kế hoạch tấn công Iran chỉ vài giờ trước thời điểm dự kiến thực hiện.

Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (12/6), giá dầu thế giới giảm hơn 3% khi các nhà giao dịch ngày càng tin tưởng rằng Mỹ và Iran sắp đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Như vậy, giá dầu thế giới tuần này trải qua 2 phiên tăng giá và 3 phiên giảm giá.

Tính chung trong tuần này, giá dầu Brent giảm 5,76 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI hạ 5,66 USD/thùng.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần ở mức 87,33 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3. Còn giá dầu WTI kết tuần ở mức 84,88 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 17/4.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Ở thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu trong tuần này được điều chỉnh giảm.

Theo kỳ điều hành chiều 11/6, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 21.332 đồng/lít, giảm 452 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S có giá không cao hơn 25.877 đồng/lít, hạ 989 đồng/lít.

Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 18.608 đồng/kg, giảm 1.037 đồng/kg.

Giá xăng E10 RON95-V là 22.960 đồng/lít, giảm 270 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III cũng giảm 270 đồng/lít, xuống 22.060 đồng/lít.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 11/6, giá bán lẻ xăng tại Việt Nam ở mức 21.332 đồng/lít, thấp hơn đáng kể so với các nước có chung đường biên giới.

Đối với dầu diesel, giá bán lẻ tại Việt Nam đang ở mức 25.877 đồng/lít, cũng thấp hơn các nước lân cận.