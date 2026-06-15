Giá dầu thế giới hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này (15/6), giá dầu thế giới được điều chỉnh giảm khá mạnh.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h43' ngày 15/6 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 83,94 USD/thùng, giảm 3,88% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 81,15 USD/thùng, hạ 4,39% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới trong tuần này được dự báo giảm, trong bối cảnh các nhà giao dịch kỳ vọng vào một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Giá dầu quốc tế trong tuần trước biến động mạnh, chịu tác động chủ yếu từ cuộc xung đột ở Trung Đông cùng những diễn biến liên quan đến đàm phán chấm dứt căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt hạ từ tuần trước. Ảnh: Thạch Thảo

Tính chung trong tuần trước, giá dầu Brent giảm 5,76 USD/thùng, còn giá dầu WTI hạ 5,66 USD/thùng.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần qua ở mức 87,33 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3. Trong khi giá dầu WTI kết tuần qua ở mức 84,88 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 17/4.

Liên quan đến thị trường dầu, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) mới đây đã hạ dự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2026 xuống còn 970.000 thùng/ngày từ mức dự báo trước đó là 1,17 triệu thùng/ngày. Đây là lần điều chỉnh giảm thứ hai liên tiếp của OPEC về nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm nay.

Tuy nhiên, OPEC lại nâng ​​nhu cầu dầu mỏ năm 2027 lên 1,73 triệu thùng/ngày, tăng 190.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó.

Trong khi đó, Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) vừa điều chỉnh hạ dự báo giá dầu thô trong năm 2027. Cơ quan này dự báo giá dầu Brent sẽ đạt mức trung bình 80 USD/thùng vào năm 2027, trong bối cảnh nguồn cung tăng mạnh từ các nước ngoài OPEC và Trung Quốc đẩy nhanh nỗ lực đa dạng hóa năng lượng, giảm phụ thuộc vào dầu mỏ.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các loại xăng dầu trong nước vào hôm nay (15/6) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành chiều 11/6, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 21.332 đồng/lít, giảm 452 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 25.877 đồng/lít, hạ 989 đồng/lít.

Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 18.608 đồng/kg, hạ 1.037 đồng/kg.

Giá xăng E10 RON95-V là 22.960 đồng/lít, giảm 270 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III cũng giảm 270 đồng/lít, xuống 22.060 đồng/lít.

Giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện thấp hơn các nước lân cận.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.