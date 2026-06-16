Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 15/6 giảm mạnh, tới gần 5%, xuống mức thấp nhất trong 3 tháng qua.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch 15/6, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 4,76%, xuống còn 83,17 USD/thùng. Tương tự, giá dầu WTI hạ 4,87%, về mức 80,75 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa thấp nhất của cả hai loại dầu chuẩn kể từ ngày 4/3.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (16/6), giá dầu WTI đảo chiều đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h57' ngày 16/6 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 83,17 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI quay đầu tăng, lên mức 81,47 USD/thùng, tăng 0,89% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần sau khi Mỹ và Iran xác nhận đã đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz khiến tâm lý lo ngại nguồn cung dầu bị gián đoạn giảm bớt.

Ngày 14/6, Mỹ - Iran thông báo đã đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột sau hơn ba tháng giao tranh.

Giá xăng dầu trong nước duy trì ở mức thấp. Ảnh: Thạch Thảo

Một quan chức Mỹ cho hay bản ghi nhớ đã được ký giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó tổng thống Mỹ JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf. Lễ ký kết chính thức dự kiến sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6 tới.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ đối với Iran với điều kiện Iran phải mở cửa trở lại eo biển Hormuz "mà không có phí quá cảnh".

Trong khi đó, hãng thông tấn Mehr của Iran thông tin, dự thảo thỏa thuận đề cập việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày theo các điều khoản do phía Iran đề xuất.

Trước diễn biến này, các tổ chức tài chính quốc tế đã điều chỉnh dự báo giá dầu theo hướng giảm.

Citibank hạ dự báo giá dầu Brent trung bình giảm xuống 75 USD/thùng trong quý III và 70 USD/thùng trong quý IV/2026, trong bối cảnh hoạt động thương mại qua eo biển Hormuz từng bước được nối lại và ổn định.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Các loại xăng dầu trong nước vào hôm nay (16/6) được áp dụng giá bán như sau:

Theo kỳ điều hành chiều 11/6, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 21.332 đồng/lít, giảm 452 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S có giá không cao hơn 25.877 đồng/lít, hạ 989 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3.5S có giá không cao hơn 18.608 đồng/kg, giảm 1.037 đồng/kg.

Giá xăng E10 RON95-V là 22.960 đồng/lít, giảm 270 đồng/lít. Tương tự, giá xăng E10 RON95-III cũng giảm 270 đồng/lít, xuống 22.060 đồng/lít.

Hiện nay, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam vẫn thấp hơn các nước lân cận.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.