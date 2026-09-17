Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15h hôm nay.

Theo đó, giá xăng E5RON92 không cao hơn 25.139 đồng/lít, tăng 1.395 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, thấp hơn xăng E10RON95-III 497 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III không cao hơn 25.636 đồng/lít, tăng 1.397 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 29.945 đồng/lít, tăng 1.460 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.196 đồng/kg, tăng 1.039 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Ở kỳ điều hành này, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 1.250 đồng/lít với xăng sinh học, với dầu diesel ở mức 2.000 đồng/lít; dầu mazut là 1.250 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng đã được điều chỉnh tăng lần thứ 3 liên tiếp.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 10/9), giá xăng E5RON92 tăng 1.258 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.744 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III cũng tăng 965 đồng/lít, giá bán không cao hơn 24.239 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S tăng 742 đồng/lít, giá bán không cao hơn 28.485 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 516 đồng/kg, giá bán lẻ không cao hơn 18.157 đồng/kg.

Giá xăng trong nước tiếp tục tăng. Ảnh: Tuấn Hùng

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện vẫn ở mức thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Liên quan đến nhập khẩu xăng dầu, thống kê của Cục Hải quan cho hay, tháng 8 vừa qua, nước ta đã chi gần 2,2 tỷ USD để nhập khẩu gần 1,17 triệu tấn dầu thô và hơn 1,16 triệu tấn xăng dầu các loại.

Lũy kế 8 tháng năm nay, kim ngạch nhập khẩu dầu thô và xăng dầu các loại tăng mạnh lên 14,54 tỷ USD. Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu dầu thô và xăng dầu các loại trong 8 tháng đã gần bằng tổng kim ngạch của hai mặt hàng này trong cả năm 2025.

Cụ thể, 8 tháng vừa qua, nước ta nhập khẩu gần 8,31 triệu tấn dầu thô, trị giá gần 6,18 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng dầu thô nhập khẩu giảm 10,8% (giảm 1,01 triệu tấn), nhưng trị giá lại tăng 18,8%.

Với mặt hàng xăng dầu các loại, lượng nhập khẩu xấp xỉ 7,7 triệu tấn, trị giá gần 8,36 tỷ USD, tăng 12% về lượng và tăng mạnh 78,2% về trị giá (tăng 3,67 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của nước ta lên đến 14,54 tỷ USD trong 8 tháng diễn ra trong bối cảnh nguồn cung xăng dầu trên thế giới biến động mạnh do xung đột địa chính trị ở một số khu vực đã đẩy giá tăng lên rất cao.

Trên thị trường thế giới, trong tuần trước, giá dầu thô tăng mạnh. Tính chung trong tuần qua, giá dầu Brent và dầu WTI đều tăng khoảng 8%.

Từ đầu tuần này đến phiên giao dịch hôm qua (16/9), giá dầu thế giới tiếp đà tăng cao trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang. Giá dầu Brent trong phiên 16/9 đã tăng sát mốc 110 USD/thùng.

Tuy nhiên, đến phiên giao dịch hôm nay, giá dầu thế giới quay đầu giảm sau thông tin Saudi Arabia chào bán thêm các lô dầu thô thông qua Oman, giúp xoa dịu những lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.