Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 16/9 đảo chiều giảm sau nhiều phiên tăng.

Đóng cửa phiên giao dịch 16/9, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 2,69%, xuống còn 105,8 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI hạ 3,1%, xuống còn 102,5 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (17/9), giá dầu WTI tiếp tục đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 7h ngày 17/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 105,8 USD/thùng. Còn giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 101,6 USD/thùng, giảm 0,84% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới quay đầu giảm sau thông tin Saudi Arabia chào bán thêm các lô dầu thô thông qua Oman, giúp xoa dịu những lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh vào chiều nay. Ảnh: Tuấn Hùng

Reuters dẫn các nguồn tin cho hay, Saudi Arabia đang chào bán thêm các lô dầu thô cho các nhà máy lọc dầu ở châu Á thông qua hoạt động chuyển dầu từ tàu này sang tàu khác tại cảng Sohar của Oman. Động thái này giúp giảm bớt phần nào tác động đối với nguồn cung toàn cầu từ các cuộc tấn công nhằm vào đường ống Đông - Tây của Saudi Arabia, tuyến vận chuyển dầu đến khu vực Biển Đỏ.

Trước đó, giá dầu tăng khoảng 3 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 15/9, sau khi hoạt động bốc dỡ dầu tại cảng Yanbu, trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, tạm thời ngừng hoạt động.

Cảng Yanbu đóng vai trò quan trọng trong hoạt động vận chuyển dầu của Saudi Arabia, đặc biệt trong bối cảnh xung đột bùng phát giữa Mỹ, Israel và Iran từ cuối tháng 2 khiến tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz gần như tê liệt

Bên cạnh đó, áp lực giảm giá dầu cũng gia tăng khi tồn kho dầu thô của Mỹ giảm ít hơn dự kiến.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), trong tuần kết thúc vào ngày 11/9, tồn kho dầu thô Mỹ giảm khoảng 640.000 thùng, thấp hơn đáng kể so với mức giảm 1,62 triệu thùng được các chuyên gia dự báo.

Trong khi đó, tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất của Mỹ tăng trong tuần trước. Mức tăng tồn kho diesel cao hơn dự kiến, trái với dự báo của các chuyên gia về khả năng tồn kho xăng giảm.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Chiều nay (17/9), theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay được áp dụng như sau:

Giá bán lẻ xăng E5RON92 không cao hơn 23.744 đồng/lít. Giá bán xăng E10RON95-III không cao hơn 24.239 đồng/lít.

Giá bán dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.485 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 18.157 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.