Thống kê của Cục Hải quan cho thấy, tháng 8 vừa qua, nước ta đã chi gần 2,2 tỷ USD để nhập khẩu gần 1,17 triệu tấn dầu thô và hơn 1,16 triệu tấn xăng dầu các loại.

Lũy kế 8 tháng năm nay, kim ngạch nhập khẩu dầu thô và xăng dầu các loại tăng mạnh lên 14,54 tỷ USD. Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu dầu thô và xăng dầu các loại trong 8 tháng đã gần bằng tổng kim ngạch của hai mặt hàng này trong cả năm 2025.

Cụ thể, 8 tháng vừa qua, nước ta đã nhập khẩu gần 8,31 triệu tấn dầu thô, trị giá gần 6,18 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng dầu thô nhập khẩu giảm 10,8% (giảm 1,01 triệu tấn), nhưng trị giá lại tăng 18,8%.

Với mặt hàng xăng dầu các loại, lượng nhập khẩu xấp xỉ 7,7 triệu tấn, trị giá gần 8,36 tỷ USD, tăng 12% về lượng và tăng mạnh 78,2% về trị giá (tăng 3,67 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của nước ta lên đến 14,54 tỷ USD trong 8 tháng diễn ra trong bối cảnh nguồn cung xăng dầu trên thế giới biến động mạnh do xung đột địa chính trị ở một số khu vực đã đẩy giá tăng lên rất cao.

Trong 8 tháng năm 2026, kim ngạch nhập khẩu xăng dầu tăng mạnh 78,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Nam Khánh

Trong một báo cáo mới đây, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) IEA dự báo nguồn cung dầu toàn cầu năm 2026 sẽ giảm 5,7 triệu thùng/ngày so với năm 2025, tương đương khoảng 6%. Con số này cao hơn đáng kể so với mức dự báo giảm 4,3 triệu thùng/ngày mà IEA đưa ra hồi đầu tháng 8.

Tiến độ khôi phục sản lượng dầu tại Trung Đông chậm hơn dự kiến cũng khiến thời điểm nguồn cung tại khu vực vùng Vịnh trở lại bình thường bị lùi sang năm 2027.

Tình trạng gián đoạn nguồn cung nhanh chóng tác động đến lượng dầu dự trữ toàn cầu. Trong tháng 8, tồn kho dầu toàn cầu giảm với tốc độ bình quân 3,1 triệu thùng/ngày, đưa tổng lượng dự trữ xuống khoảng 7,8 tỷ thùng, mức thấp nhất kể từ năm 2023. Trước đó, IEA ước tính lượng dầu dự trữ toàn cầu đã mất khoảng 410 triệu thùng kể từ khi xung đột địa chính trị tại Iran bùng phát.

Cơ quan này cũng cảnh báo giá dầu diesel tăng mạnh do những hạn chế trong hoạt động lọc dầu. Thiệt hại đối với các cơ sở lọc dầu tại vùng Vịnh đã làm thu hẹp đáng kể nguồn cung loại nhiên liệu quan trọng này đối với hoạt động công nghiệp và vận tải trên thế giới.

Trong thông cáo về việc điều hành giá xăng dầu, Bộ Công Thương cũng cho biết, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành 10/9 chịu tác động bởi nhiều yếu tố. Trong đó, xung đột Mỹ - Iran có dấu hiệu leo thang; lực lượng Houthi tấn công Saudi Arabia gây cháy tại một số cơ sở dầu mỏ...

Các yếu tố trên khiến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới những ngày qua biến động trái chiều giữa các mặt hàng, song xu hướng tăng vẫn là chủ yếu.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 tăng lên ngưỡng 23.744 đồng/lít, xăng E10 RON95-III là 24.239 đồng/lít; dầu diesel cũng điều chỉnh tăng lên 28.485 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S ở 18.157 đồng/kg.

Dù vậy, theo mức giá được Bộ Công Thương công bố, giá xăng dầu tại Việt Nam hiện thấp hơn các nước có chung đường biên giới. Cụ thể, giá xăng tại Thái Lan khoảng 30.003 đồng/lít, Campuchia 28.337 đồng/lít, Lào 48.216 đồng/lít và Trung Quốc 32.879 đồng/lít, trong khi giá xăng tại Việt Nam là 24.239 đồng/lít.

Với dầu diesel, giá tại Thái Lan khoảng 30.669 đồng/lít, Campuchia 33.218 đồng/lít, Lào 40.176 đồng/lít và Trung Quốc 29.824 đồng/lít, trong khi tại Việt Nam là 28.485 đồng/lít.