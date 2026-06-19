Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 18/6 tăng, giảm trái chiều trong biên độ hẹp.

Kết thúc phiên giao dịch 18/6, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 0,38%, lên mức 79,85 USD/thùng. Trái lại, giá dầu WTI hạ 0,25%, về mức 76,6 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (19/6), giá dầu WTI vẫn tiếp đà đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h46' ngày 19/6 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 79,85 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI xuống mức 75,27 USD/thùng, giảm 0,76% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới diễn biến trái chiều trong bối cảnh Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cảnh báo Israel không nên tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Lebanon.

Giá xăng dầu trong nước giảm mạnh. Ảnh: Thạch Thảo

Những phát biểu này làm gia tăng lo ngại về khả năng duy trì thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, qua đó tác động đến tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo giới phân tích, bất kỳ dấu hiệu căng thẳng mới nào tại khu vực Trung Đông cũng có thể nhanh chóng ảnh hưởng đến giá dầu.

Reuters cho hay, bản ghi nhớ 14 điểm giữa Mỹ và Iran mở đầu giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày, trong đó Iran sẽ cho phép tàu thuyền đi lại miễn phí qua eo biển Hormuz. Mục tiêu của thỏa thuận là đưa lưu lượng vận tải qua tuyến hàng hải chiến lược này trở lại mức tối đa trong vòng 30 ngày.

Các chuyên gia cho rằng dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz sẽ dần được khôi phục. Nhưng giá dầu có thể không giảm sâu do nhu cầu tiêu thụ tiếp tục phục hồi và nhiều nước tăng cường bổ sung lượng dầu dự trữ.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều hôm qua (18/6).

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (19/6) được áp dụng giá bán như sau:

Theo kỳ điều hành 18/6, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 20.126 đồng/lít, giảm 1.206 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III không cao hơn 20.753 đồng/lít, giảm 1.307 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 23.534 đồng/lít, giảm 2.343 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.680 đồng/kg, giảm 1.928 đồng/kg.

Kể từ khi xung đột ở khu vực Trung Đông xảy ra (28/2) đến nay, giá xăng dầu biến động mạnh chưa từng có.

Ở nước ta, cơ quan điều hành đã điều chỉnh giá xăng dầu tới 24 lần - tần suất điều chỉnh chưa từng có trong lịch sử - theo xu hướng giá liên tục tăng và lập đỉnh lịch sử vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, rồi giảm mạnh sau đó.

Đến nay, giá xăng E5 RON92 đã giảm 9.988 đồng/lít từ mức đỉnh 30.114 đồng/lít ghi nhận ngày 24/3. Giá xăng E10 RON95-III cũng giảm mạnh 10.667 đồng/lít so với mức đỉnh ngày 23/4. Trong khi giá dầu diesel từ mức đỉnh 44.788 đồng/lít (ngày 3/4), nay đã giảm 21.254 đồng/lít.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương cập nhật ngày 18/6, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn đáng kể so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Cụ thể, với mặt hàng xăng, giá bán lẻ tại Việt Nam ở mức 20.753 đồng/lít; ở Lào là 36.228 đồng/lít, Thái Lan là 33.236 đồng/lít, Trung Quốc 33.948 đồng/lít và Campuchia 29.955 đồng/lít.

Với mặt hàng dầu diesel, giá bán lẻ tại Việt Nam hiện ở mức 23.534 đồng/lít, tại Thái Lan là 31.376 đồng/lít, Campuchia 30.743 đồng/lít, Trung Quốc 30.893 đồng/lít và Lào 30.048 đồng/lít.