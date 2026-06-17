Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 16/6 tiếp đà giảm mạnh sau khi hạ gần 5% ở phiên trước đó, xuống dưới mốc 80 USD/thùng.

Kết thúc phiên giao dịch 16/6, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 5,1%, xuống mức 78,96 USD/thùng. Còn giá dầu WTI giảm 5,8%, về còn 76,05 USD/thùng. Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của dầu Brent kể từ ngày 2/3 và của dầu WTI kể từ ngày 4/3.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (17/6), giá dầu WTI bật tăng.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h29' ngày 17/6 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 78,96 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI lên mức 76,72 USD/thùng, tăng 0,88% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới giảm mạnh khi những thông tin chi tiết về thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông, mở lại eo biển Hormuz và cho phép Iran nối lại hoạt động xuất khẩu dầu được công bố.

Theo một số nguồn tin, thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, đồng thời tạo điều kiện để mở lại eo biển Hormuz, nơi thường vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu.

Giá xăng dầu trong nước sắp điều chỉnh. Ảnh: Tuấn Hùng

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay, thỏa thuận này sẽ loại trừ khả năng Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Một quan chức Mỹ cũng tiết lộ, thỏa thuận có thể cho phép Tehran tiếp tục xuất khẩu dầu.

Song giới phân tích vẫn tỏ ra thận trọng về khả năng thực thi thỏa thuận. Hoạt động vận tải biển và xuất khẩu năng lượng có thể cần nhiều tuần để khôi phục hoàn toàn.

Ngoài triển vọng hạ nhiệt xung đột tại Trung Đông, giá dầu còn chịu sức ép từ những lo ngại về triển vọng kinh tế Trung Quốc, khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới - đã giảm 29% trong tháng 5, xuống mức thấp nhất trong 8 năm.

Trong khi đó, những tín hiệu tích cực từ cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 16/6 đã làm dấy lên hy vọng về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều mai (18/6).

Giá bán các mặt hàng xăng dầu trong nước vào hôm nay (17/6) được áp dụng như sau:

Giá xăng E5 RON92 không cao hơn 21.332 đồng/lít, giảm 452 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S có giá không cao hơn 25.877 đồng/lít, hạ 989 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3.5S có giá không cao hơn 18.608 đồng/kg, giảm 1.037 đồng/kg.

Giá xăng E10 RON95-V là 22.960 đồng/lít, giảm 270 đồng/lít. Tương tự, giá xăng E10 RON95-III cũng giảm 270 đồng/lít, xuống 22.060 đồng/lít.

Hiện giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam vẫn thấp hơn các nước lân cận.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.