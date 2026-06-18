Công bố giá xăng E10

Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15h hôm nay (18/6); đồng thời trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu mức 200 đồng/lít với xăng sinh học, 800 đồng/lít với dầu diesel và 650 đồng/kg với dầu mazut.

Sau khi điều chỉnh, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 20.126 đồng/lít, giảm 1.206 đồng/lít; giá xăng E10 RON95-III không cao hơn 20.753 đồng/lít, giảm 1.307 đồng/lít so với giá doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu công bố ở kỳ điều chỉnh ngày 11/6.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 23.534 đồng/lít, giảm 2.343 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.680 đồng/kg, giảm 1.928 đồng/kg.

Trong thông cáo mới phát đi, Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành này chịu tác động của nhiều yếu tố đan xen. Đáng chú ý, Mỹ và Iran đã ký bản ghi nhớ về thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và nối lại xuất khẩu dầu thô của Iran.

Bên cạnh đó, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết lượng dầu thô dự trữ của Mỹ tiếp tục giảm. Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo nguy cơ dư cung dầu mỏ trong thời gian tới do tốc độ tăng nhu cầu thấp hơn nguồn cung. Ngoài ra, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn.

Những yếu tố trên khiến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới những ngày qua có xu hướng giảm, Bộ Công Thương cho hay.

Trước đó, từ ngày 1/6, hơn 17.000 cửa hàng xăng dầu ở nước ta đã chuyển sang bán xăng E10. Trong 15 ngày đầu triển khai bán xăng E10 trên phạm vi toàn quốc, tổng lượng xăng E10 tiêu thụ trên cả nước đạt gần 500 triệu lít, còn xăng E5 đạt gần 40 triệu lít.

Bộ Công Thương cũng đã có văn bản đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng) rà soát toàn bộ hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định thử nghiệm và chứng nhận hiện hành đối với phương tiện sử dụng động cơ xăng; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến khả năng sử dụng nhiên liệu sinh học; đồng thời đề xuất lộ trình kỹ thuật phục vụ nghiên cứu nâng cao tỷ lệ phối trộn ethanol vào xăng khoáng trong giai đoạn tới.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh. Ảnh: Tuấn Hùng

Giá xăng dầu giảm mạnh từ đỉnh

Đáng chú ý, kể từ khi xung đột ở khu vực Trung Đông xảy ra (28/2) đến nay, giá xăng dầu biến động mạnh chưa từng có. Ở nước ta, cơ quan điều hành đã điều chỉnh giá xăng dầu tới 24 lần - tần suất điều chỉnh chưa từng có trong lịch sử - theo xu hướng giá liên tục tăng và lập đỉnh lịch sử vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, rồi giảm mạnh sau đó.

Đến nay, giá xăng E5 RON92 đã giảm 9.988 đồng/lít từ mức đỉnh 30.114 đồng/lít ghi nhận ngày 24/3. Giá xăng E10 RON95-III cũng giảm mạnh 10.667 đồng/lít so với mức đỉnh ngày 23/4. Trong khi giá dầu diesel từ mức đỉnh 44.788 đồng/lít (3/4), nay đã giảm 21.254 đồng/lít.

Còn so với mức giá ở kỳ điều hành ngày 26/2 (trước khi xảy ra xung đột địa chính trị ở Trung Đông), hiện dầu diesel cao hơn 4.255 đồng/lít, xăng E5 cao hơn 603 đồng/lít và xăng E10 cao hơn 933 đồng/lít.

Thực tế cho thấy, ngoài phụ thuộc vào yếu tố giá thế giới, giá xăng dầu ở nước ta giảm mạnh từ mức đỉnh còn bởi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị với các quyết sách “thần tốc” và linh hoạt.

Đơn cử, ngay khi giá xăng dầu tăng mạnh, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ngay lập tức được kích hoạt liên tục, tổng mức sử dụng ước khoảng 5.300 tỷ đồng trong tháng 3. Không chỉ vậy, lần đầu tiên ngân sách nhà nước tạm ứng 8.000 tỷ đồng vào Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 483 ngày 27/3. Nhờ vậy, đà tăng giá xăng dầu trong tháng 3 và đầu tháng 4 được kiềm hãm.

Cùng với đó, giảm thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng xăng dầu xuống 0% từ 9/3 đến hết ngày 30/6/2026.

Từ 24h ngày 26/3 đến hết 30/6/2026, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay được giảm về 0 đồng/lít; các mặt hàng này không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ đầu vào. Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng cũng được điều chỉnh từ mức 8-10% về 0%.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương cập nhật ngày 18/6, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn đáng kể so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Cụ thể với mặt hàng xăng, giá bán lẻ tại Việt Nam ở mức 20.753 đồng/lít; ở Lào là 36.228 đồng/lít, Thái Lan là 33.236 đồng/lít, Trung Quốc 33.948 đồng/lít và Campuchia 29.955 đồng/lít.

Với mặt hàng dầu diesel, giá bán lẻ tại Việt Nam hiện ở mức 23.534 đồng/lít, tại Thái Lan là 31.376 đồng/lít, Campuchia 30.743 đồng/lít, Trung Quốc 30.893 đồng/lít và Lào 30.048 đồng/lít.