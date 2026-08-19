Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 18/8 tăng phiên thứ 3 liên tiếp, lên mức cao nhất trong hơn 3 tuần.

Chốt phiên giao dịch 18/8, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 0,17%, lên mức 91,02 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 0,52%, lên 84,94 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa cao nhất đối với dầu Brent và WTI kể từ ngày 24/7.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (19/8), giá dầu WTI tiếp tục đi lên.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 6h31' ngày 19/8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 91,02 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 85,33 USD/thùng, tăng 0,46% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tiếp đà tăng do triển vọng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Trung Đông trở nên mờ nhạt, sau khi Iran tuyên bố sẽ áp dụng lập trường tấn công mạnh mẽ hơn và tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz, trong khi Mỹ loại trừ khả năng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn. Những yếu tố này làm gia tăng lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng kéo dài.

Giá xăng dầu trong nước sắp được điều chỉnh. Ảnh: Thạch Thảo

Tiến trình hướng tới các cuộc đàm phán hòa bình và nối lại hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển chiến lược Hormuz đã bị đình trệ hoàn toàn, đe dọa kéo dài cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.

Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm trưởng đoàn đàm phán Mohammad Baqer Qalibaf trong bài phát biểu trên truyền hình nhà nước vào ngày 18/8 khẳng định, eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tạm thời giữa hai nước, trong đó có dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, các biện pháp trừng phạt dầu mỏ và giải phóng tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài.

Trong khi đó, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Iran vào ngày 17/8 cho biết, quốc gia này sẽ chuyển sang thế trận quân sự “tấn công toàn diện”, trong bối cảnh các nỗ lực hướng tới việc kết thúc chiến sự lâm vào bế tắc, trong khi Mỹ loại trừ khả năng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Reuters thông tin, Iran và Oman đang đàm phán về cơ chế quản lý hoạt động hàng hải qua eo Hormuz. Tehran cho hay hai bên đã thống nhất về tuyến hàng hải dự kiến và đang hoàn tất một tuyên bố chung. Còn Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tấn công Oman nếu nước này cản trở các nỗ lực của Mỹ tại eo biển Hormuz.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (19/8) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 13/8, giá xăng E10 giảm 205 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.119 đồng/lít. Giá xăng E5 cũng hạ 493 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.235 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm 311 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.233 đồng/lít.

Trái lại, giá dầu mazut tăng 365 đồng/kg, giá bán không cao hơn 16.756 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.