Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong tuần này liên tục đổi chiều sau khi Mỹ tạm dừng các cuộc không kích Iran.

Cụ thể, tại phiên giao dịch đầu tuần (27/7), giá dầu thế giới giảm mạnh, tới hơn 8%, xuống mức thấp nhất trong hơn 1 tuần, sau khi Mỹ tạm dừng không kích Iran, làm dấy lên hi vọng về một giải pháp ngoại giao có thể giúp hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz sớm được nối lại.

Giá dầu quốc tế tiếp tục giảm khoảng 5% trong phiên giao dịch 28/7, trong bối cảnh kỳ vọng về một giải pháp cho cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran gia tăng.

Các chuyên gia cho rằng, việc các bên chưa nối lại hoạt động quân sự trong những ngày gần đây đã góp phần làm giảm “phần bù rủi ro” trên thị trường dầu mỏ. Song lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp, trong khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Biển Đỏ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hàng hải.

Tuy nhiên, đến phiên giao dịch 29/7, giá dầu thế giới tăng gần 7%, khi căng thẳng quân sự tại Trung Đông leo thang, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Cùng với đó, việc tồn kho dầu thô của Mỹ sụt giảm càng củng cố thêm đà tăng của giá dầu.

Giá xăng dầu trong nước tuần này được điều chỉnh tăng. Ảnh: Thạch Thảo

Tới phiên giao dịch 30/7, giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ sau khi Saudi Arabia tìm cách thành lập liên minh quốc tế nhằm bảo vệ hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen.

Ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (31/7), giá dầu thế giới tăng hơn 1%, ghi nhận mức cao nhất kể từ đầu tháng 3, sau khi Iran tuyên bố tấn công 2 tàu chở dầu đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz và không thể tiếp tục di chuyển, trong khi 4 tàu khác bị ngăn chặn và buộc phải đổi hướng. Nhưng thông tin về quốc tịch và tình trạng thủy thủ đoàn trên 2 tàu bị tập kích không được đề cập. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Theo giới phân tích, thị trường dầu mỏ sẽ còn biến động mạnh theo diễn biến liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, đồng thời cảnh báo nguồn cung thực tế vẫn bị hạn chế dù căng thẳng đã phần nào lắng dịu.

Như vậy, giá dầu thế giới trong tuần này ghi nhận 2 phiên tăng và 3 phiên giảm.

Tính chung trong tuần này, giá dầu Brent giảm 8,85 USD/thùng trong khi giá dầu WTI hạ 4,64 USD/thùng so với mức chốt của tuần trước.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần ở mức 87,93 USD/thùng. Còn giá dầu WTI kết tuần ở mức 84,67 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu trong tuần này được điều chỉnh tăng khá mạnh.

Cụ thể, theo kỳ điều hành 30/7, giá xăng E10 tăng 1.424 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.859 đồng/lít. Giá xăng E5 tăng 1.500 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.388 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 1.856 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.624 đồng/lít. Còn giá dầu mazut tăng 916 đồng/kg, giá bán không cao hơn 16.478 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới (trừ giá dầu cao hơn Trung Quốc 435 đồng/lít).

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.