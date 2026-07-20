Giá dầu thế giới hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này (20/7), giá dầu thế giới tiếp đà tăng mạnh, giá dầu Brent đã vượt mức 90 USD/thùng.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h30' ngày 20/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 90,93 USD/thùng, tăng 3,21% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 84,82 USD/thùng, tăng 2,82% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới vừa trải qua 1 tuần tăng rất mạnh. Tính chung trong tuần qua, giá dầu Brent và dầu WTI đều tăng khoảng 16% so với tuần trước đó, lên mức cao nhất trong hơn 1 tháng.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần qua ở mức 88,1 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI kết tuần trước ở mức 82,49 USD/thùng.

Diễn biến trên thị trường dầu mỏ thế giới phản ánh lo ngại ngày càng lớn của giới đầu tư trước nguy cơ xung đột lan rộng tại khu vực Trung Đông.

Giá xăng dầu trong nước duy trì ở mức thấp. Ảnh: Thạch Thảo

Trong tuần trước, Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số mục tiêu tại Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng các đòn tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ tại Kuwait và tuyên bố mở rộng các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Mỹ tại Trung Đông.

Giá dầu thế giới có xu hướng tăng trong tuần này khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làm tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ khu vực Trung Đông.

Giới đầu tư đặc biệt quan tâm đến nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải qua các tuyến hàng hải chiến lược. Sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đổ vỡ, lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đã giảm đáng kể do các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền đi qua khu vực này. Trước khi xung đột bùng phát, khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ trên toàn cầu được vận chuyển qua tuyến hàng hải này.

Cùng với đó, khả năng lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành phong tỏa tuyến đường vận chuyển dầu mỏ trên Biển Đỏ theo yêu cầu của Iran cũng làm gia tăng lo ngại với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Nếu cả eo biển Hormuz và tuyến hàng hải trên Biển Đỏ cùng lúc bị gián đoạn thì thị trường dầu mỏ thế giới sẽ chịu sức ép rất lớn.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (20/7) được áp dụng giá bán như sau:

Theo kỳ điều hành 20/7, giá xăng E10 tăng 547 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.550 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 tăng 635 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.826 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 1.584 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.329 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut tăng 724 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.459 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với một số nước có chung đường biên giới và khu vực.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.