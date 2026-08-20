Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 19/8 tiếp tục tăng, lên mức cao nhất trong gần 4 tuần. Giá dầu Brent vượt mốc 90 USD/thùng.

Đóng cửa phiên giao dịch 19/8, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 0,66%, lên mức 91,62 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI tăng 1,1%, lên mức 85,83 USD/thùng. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất đối với dầu Brent và dầu WTI kể từ ngày 24/7.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (20/8), giá dầu WTI tiếp đà đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h45' ngày 20/8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 91,62 USD/thùng. Còn giá dầu WTI lên mức 84,53 USD/thùng, tăng 0,17% so với phiên liền trước.

Giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh vào chiều nay. Ảnh: Thạch Thảo

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng sau khi Các Tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) tuyên bố đình chỉ mọi giao dịch thương mại, tài chính với Iran, trong bối cảnh tình hình khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Còn Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/8 tuyên bố Mỹ không tiến hành và cũng chưa lên kế hoạch đàm phán với Iran, đồng thời khẳng định eo biển Hormuz đang hoạt động bình thường.

Trong khi đó, phía Iran khẳng định eo biển Hormuz vẫn đóng cửa. Tuyến đường thủy quan trọng này là nơi trung chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trên toàn cầu trước khi xung đột giữa Mỹ và Iran xảy ra vào cuối tháng 2.

Theo dữ liệu từ Kpler, chỉ có 6 tàu vận chuyển hàng hóa đi qua eo biển Hormuz trong ngày 18/8, giảm so với số lượng 9 tàu của 1 ngày trước đó và thấp hơn mức trung bình 11 tàu/ngày trong 10 ngày gần nhất.

Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đã hết hạn vào ngày 17/8. Một quan chức cấp cao của Iran tiết lộ với Reuters rằng bế tắc ngoại giao đang buộc nước này chuyển hoàn toàn sang thế tiến công. Tuy nhiên, chưa có báo cáo về cuộc tấn công mới nào của hai bên trong ngày 18/8.

Tờ Financial Times ngày 19/8 cho hay Iran được cho là đã xem xét khả năng tấn công mục tiêu quân sự Mỹ tại châu Âu nếu Washington leo thang xung đột.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Chiều nay (20/8), theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay được áp dụng như sau:

Giá bán lẻ xăng E10 không cao hơn 22.119 đồng/lít. Giá xăng E5 không cao hơn 21.235 đồng/lít.

Giá bán dầu diesel không cao hơn 27.233 đồng/lít. Còn giá dầu mazut không cao hơn 16.756 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho hay, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.