Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 21/7 tăng lên mức cao nhất trong vòng 5 tuần qua. Giá dầu Brent đã vượt mức 90 USD/thùng.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch 21/7, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 2,01%, niêm yết ở mức 91,01 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 2%, lên mức 84,91 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa cao nhất của giá dầu Brent kể từ ngày 10/6 và của giá dầu WTI kể từ ngày 11/6.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (22/7), giá dầu WTI của Mỹ tiếp tục đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h43' ngày 22/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 91,01 USD/thùng. Còn giá dầu WTI lên mức 84,68 USD/thùng, tăng 0,4% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đi lên do giới đầu tư lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông trở nên nghiêm trọng hơn do các cuộc tấn công leo thang giữa Mỹ và Iran, kết hợp với lời đe dọa phong tỏa tuyến hàng hải của lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào Saudi Arabia.

Giá xăng dầu trong nước sắp có giá mới. Ảnh: Thạch Thảo

Reuters cho hay, quân đội Mỹ đã tiến hành không kích đêm thứ 10 liên tiếp nhằm vào các mục tiêu ở Iran. Phía Tehran cũng tấn công các mục tiêu của Mỹ tại Bahrain, Kuwait và Jordan.

Trong khi đó, 2 tàu chở dầu vận chuyển dầu thô của Saudi Arabia sang châu Á đã phải quay đầu trên Biển Đỏ trong ngày 21/7 sau những lời đe dọa từ lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn.

Theo dữ liệu của Tổ chức Sáng kiến dữ liệu chung về dầu mỏ (JODI), lượng dầu thô xuất khẩu của Saudi Arabia trong tháng 5 đã giảm tháng thứ ba liên tiếp, xuống mức thấp nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu thống kê.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều mai (23/7).

Giá bán các mặt hàng xăng dầu trong nước vào hôm nay được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành 20/7, giá xăng E10 tăng 547 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.550 đồng/lít.

Giá xăng E5 tăng 635 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.826 đồng/lít.

Giá dầu diesel được điều chỉnh tăng tới 1.584 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.329 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut tăng 724 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.459 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với một số nước có chung đường biên giới và khu vực.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.