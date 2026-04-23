Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 22/4 tăng hơn 3 USD/thùng. Giá dầu Brent đã vượt mức 100 USD/thùng.

Kết thúc phiên giao dịch 22/4, giá dầu Brent tăng 3,48%, lên mức 101,91 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI tăng 3,67%, lên mức 92,96 USD/thùng.

Giá dầu thế giới đi lên khi thị trường đón nhận thông tin tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất tại Mỹ sụt giảm mạnh ngoài dự báo, đồng thời lo ngại gia tăng sau các vụ nổ súng nhằm vào tàu container tại eo biển Hormuz trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran chưa đạt tiến triển.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho hay, trong tuần kết thúc ngày 17/4, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 1,9 triệu thùng, lên 465,7 triệu thùng. Nhưng tồn kho xăng giảm tới 4,6 triệu thùng, xuống còn 228,4 triệu thùng, đây là mức giảm rất sâu so với dự báo 1,5 triệu thùng của giới phân tích. Trong khi tồn kho các sản phẩm chưng cất cũng giảm 3,4 triệu thùng, xuống còn 108,1 triệu thùng.

Diễn biến trên cho thấy nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tại Mỹ vẫn ở mức cao, góp phần đẩy giá dầu đi lên.

Đà tăng của giá dầu còn được hỗ trợ nhờ những bất ổn địa chính trị tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải quan trọng vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí hóa lỏng toàn cầu.

Có ít nhất 3 tàu container đã bị tấn công bằng súng tại khu vực eo biển Hormuz vào ngày 22/4. Theo truyền thông Iran, lực lượng Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã bắt giữ 2 tàu với cáo buộc vi phạm hàng hải và đưa về lãnh hải nước này.

Tình hình càng trở căng thẳng khi tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran không có tiến triển. Các cuộc đàm phán hòa bình dự kiến tại Pakistan đã không diễn ra khi cả hai bên đều vắng mặt.

Căng thẳng còn lan rộng sang Lebanon khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah đứng trước nguy cơ đổ vỡ sau khi Israel không kích miền Nam Lebanon làm 4 người thiệt mạng. Việc Hezbollah đáp trả bằng máy bay không người lái (UAV) vào lực lượng Israel đã làm gia tăng lo ngại về một cuộc chiến quy mô lớn tại khu vực.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng 23/4 được áp dụng giá bán như sau:

Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 không cao hơn 21.934 đồng/lít. Xăng RON95-III có giá không cao hơn 23.042 đồng/lít.

Dầu diesel có giá không cao hơn 27.856 đồng/lít. Còn giá dầu mazut không cao hơn 19.631 đồng/kg.

Ngày 21/4, liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, từ 16h ngày 21/4, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 giảm 658 đồng/lít, giá xăng RON95-III giảm 719 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm tới 3.185 đồng/lít, trong khi giá dầu mazut giảm 701 đồng/kg.

Đây là kỳ điều hành thứ tư liên tiếp giá dầu diesel được điều chỉnh giảm. Tính từ đỉnh 44.788 đồng/lít ghi nhận ngày 3/4, giá dầu diesel đã hạ gần 17.000 đồng/lít, tức giảm 37,8%.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu ở Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.