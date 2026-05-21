Chiều nay, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 24.340 đồng/lít, tăng 1.206 đồng/lít so với giá hiện hành. Mức giá này thấp hơn xăng RON95-III khoảng 1.209 đồng/lít.

Giá xăng RON95-III không cao hơn 25.549 đồng/lít, tăng 1.471 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.761 đồng/lít, tăng 1.535 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.483 đồng/kg, tăng 898 đồng/kg.

Theo thông cáo vừa phát đi, Bộ Công Thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành ngày 21/5 tiếp tục biến động dưới tác động của nhiều yếu tố liên quan đến địa chính trị. Trong đó, đáng chú ý là diễn biến đàm phán giữa Mỹ và Iran có thời điểm leo thang căng thẳng trước khi hạ nhiệt trở lại; hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz thuận lợi hơn.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo lượng dầu dự trữ thương mại toàn cầu đang giảm nhanh. Bên cạnh đó, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn diễn ra, Ukraine tiếp tục tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga.

Bộ Công Thương nhấn mạnh, các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Dù vậy, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 14/5 và kỳ điều hành ngày 21/5 đồng loạt tăng khá mạnh. Cụ thể, giá xăng RON92 tăng 5,98%, lên mức 136,432 USD/thùng; xăng RON95 có giá 139,772 USD/thùng, tăng 6,83%.

Tương tự, giá dầu diesel cũng tăng 6,35%, vọt lên ngưỡng 155,306 USD/thùng; trong khi dầu mazut có giá 721,306 USD/tấn, tăng 4,89%.

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, cũng như thực hiện các quy định và chỉ đạo từ Chính phủ, ở kỳ điều hành ngày 21/5, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ không trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng E10 cũng được điều chỉnh tăng lên ngưỡng mới từ 15h ngày 21/5. Ảnh: Tuấn Hùng

Liên bộ cũng quyết định tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON92 và xăng không chì RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Sau quyết định điều chỉnh giá từ 15h ngày 21/5 của Bộ Công Thương, các doanh nghiệp trong nước cũng đồng loạt điều chỉnh giá xăng sinh học E10.

Theo đó, trên thị trường giá xăng E10 RON95-V được điều chỉnh tăng lên 25.950 đồng/lít, xăng E10 RON95-III cũng tăng lên ngưỡng 25.050 đồng/lít.

Từ giữa tháng 5, hàng nghìn cửa hàng xăng dầu trên cả nước đã giảm dần tỷ trọng xăng RON95 để chuyển sang xăng E10. Chẳng hạn, gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PVOIL đã chuyển sang bán xăng E10 từ ngày 15/5. Trong khi đó, tính đến ngày 20/5, khoảng 5.500 cửa hàng xăng dầu Petrolimex trên cả nước cũng chuyển sang bán xăng E10, ngừng bán xăng khoáng.

Dù giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng ở kỳ điều hành ngày 21/5, song theo dữ liệu Bộ Công Thương công bố, giá các mặt hàng này ở nước ta vẫn thấp hơn nhiều thị trường trong khu vực.

Cụ thể, giá xăng tại Thái Lan ở mức 36.181 đồng/lít; Campuchia là 35.438 đồng/lít; Lào lên tới 42.225 đồng/lít; Trung Quốc duy trì mức 35.438 đồng/lít theo cơ chế khống chế giá và giá xăng tại Việt Nam ở mức 25.549 đồng/lít.

Đối với dầu, giá tại Thái Lan là 34.005 đồng/lít; Campuchia ở mức 35.767 đồng/lít; Lào là 42.753 đồng/lít và Trung Quốc khoảng 32.306 đồng/lít; còn tại Việt Nam, giá dầu diesel đang ở mức 28.761 đồng/lít.