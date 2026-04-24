Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 23/4 tăng nhanh. Giá dầu Brent đã lên mức 105 USD/thùng.

Kết thúc phiên giao dịch 23/4, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 3,1%, lên mức 105,07 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 3,11%, lên mức 95,85 USD/thùng.

Đến phiên giao dịch 24/4, giá dầu có xu hướng đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h31' ngày 24/4 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI lên mức 97,05 USD/thùng, tăng 1,25% so với phiên liền trước. Trong khi giá dầu Brent đứng ở mức 105,1 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tăng vọt do các cuộc đàm phán hòa bình giữa Iran và Mỹ bị đình trệ và những hạn chế thương mại tiếp tục được áp dụng qua eo biển Hormuz.

Các chuyên gia cho biết, thị trường dầu đang bị chi phối bởi các thông tin trái chiều, khi vừa có tín hiệu gia hạn ngừng bắn vừa xuất hiện những tuyên bố cứng rắn từ phía Mỹ.

Dù lệnh ngừng bắn giữa hai nước được gia hạn theo yêu cầu của nhà trung gian hòa giải Pakistan nhưng Iran và Mỹ vẫn đang hạn chế việc vận tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz.

Ngày 22/4, ít nhất 3 tàu container bị tấn công bằng súng tại khu vực eo biển Hormuz. Truyền thông Iran cho hay, lực lượng Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã bắt giữ 2 tàu với cáo buộc vi phạm quy định hàng hải và đưa về lãnh hải nước này.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran cũng không có tiến triển. Cuộc gặp dự kiến tại Pakistan đã không diễn ra do cả hai bên đều vắng mặt, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Thêm vào đó, giá xăng dầu thế giới bật tăng mạnh khi thị trường phản ứng với dữ liệu tồn kho tại Mỹ, trong đó lượng xăng và các sản phẩm chưng cất giảm sâu hơn nhiều so với dự báo.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) thông tin, trong tuần kết thúc ngày 17/4, tồn kho dầu thô tăng 1,9 triệu thùng, lên 465,7 triệu thùng.

Trái lại, tồn kho xăng giảm mạnh 4,6 triệu thùng, xuống còn 228,4 triệu thùng, cao hơn nhiều so với mức giảm 1,5 triệu thùng mà giới phân tích dự báo. Tồn kho các sản phẩm chưng cất cũng giảm 3,4 triệu thùng, xuống 108,1 triệu thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước sáng 24/4 được áp dụng như sau:

Xăng E5 RON92 có giá không cao hơn 21.834 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 22.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.697 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 18.811 đồng/kg.

Chiều 23/4, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 hạ 100 đồng/lít, giá xăng RON95-III giảm 162 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.159 đồng/lít. Trong khi giá dầu mazut 180CST 3.5S hạ 820 đồng/kg.

Đây là kỳ điều hành thứ 5 liên tiếp giá dầu diesel giảm mạnh, đồng thời là kỳ thứ tư liên tiếp thực hiện trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu (mức trích lập lần lượt mỗi kỳ 1.000 đồng, 400 đồng, 600 đồng và 400 đồng/lít).

Theo đó, từ mức đỉnh lịch sử 44.788 đồng/lít ghi nhận ngày 3/4, dầu diesel đã giảm 18.091 đồng/lít, tương đương mức giảm gần 40,4%.

Tương tự, từ đỉnh 24.707 đồng/kg ghi nhận ngày 10/3, dầu mazut đã giảm 5.896 đồng/kg (-23,9%), xuống còn 18.811 đồng/kg.

Giá xăng RON95 từ đỉnh 33.840 đồng/lít ngày 24/3 cũng giảm 10.960 đồng/lít (-32,4%); xăng E5 RON92 giảm 8.280 đồng/lít (-27,5%) từ đỉnh.

Hiện mặt bằng giá xăng dầu tại Việt Nam thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực, bao gồm các nước có chung đường biên giới.